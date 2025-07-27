رابطة الأندية تكشف عقوبات الجماهير في الموسم الجديد

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن لائحة العقوبات الخاصة بالموسم الكروي الجديد، والتي شملت تنظيمًا واضحًا لمخالفات مسابقتي دوري نايل وكأس عاصمة مصر، مع فرض عقوبات مشددة على بعض السلوكيات، أبرزها السباب الجماعي من الجماهير.

رابطة الأندية تكشف لائحة العقوبات الجديدة للموسم.. غرامات مشددة للسباب الجماعي وتدرّج في العقوبات

وبحسب اللائحة، فإن الغرامة المقررة للسباب الجماعي في المرة الأولى تبلغ 100 ألف جنيه، وفي حالة التكرار، يتم منع الجماهير الحاضرة من حضور مباراة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه.

وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، تُضاعف العقوبة بمنع الجماهير من حضور مباراتين، ورفع الغرامة إلى 200 ألف جنيه. أما في حال تكرار السلوك للمرة الرابعة، يُعاقب النادي بإقامة مباراة واحدة بدون جمهور، ثم مباراتين في حال التكرار للمرة الخامسة.

وفي حال الوصول للمخالفة السادسة، يُعاقب النادي بإقامة مباراتين بدون جمهور بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى الحد من التجاوزات داخل المدرجات وفرض الانضباط في الملاعب المصرية.