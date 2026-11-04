جولة ميدانية لرئيس مياه البحر الأحمر لمتابعة كفاءة التشغيل برافعَي الجمشة والمستجدة

تفقد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، رافعي مياه الجمشة والمستجدة، في جولة ميدانية استهدفت متابعة كفاءة منظومة التشغيل والوقوف على الحالة الفنية للمواقع ومدى انتظام العمل بها.

وشملت الجولة مراجعة إجراءات التشغيل داخل المحطتين، ومتابعة منظومة الصيانة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والمعايير القياسية المنظمة للعمل، بما يضمن استمرار تشغيل المنشآت بكفاءة والحفاظ على استقرار خدمات مياه الشرب.

وخلال تفقده المواقع، أكد رئيس الشركة أهمية الالتزام الدقيق ببرامج التشغيل والصيانة الدورية، واتخاذ التدابير الفنية اللازمة للحفاظ على جاهزية المعدات والمنشآت، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على انتظام الخدمة.

كما وجه بضرورة العمل على تحسين كفاءة منظومة ضخ المياه، وضمان وصول الإمدادات إلى المواطنين بالكميات والضغوط المناسبة، بما يتوافق مع احتياجات المناطق التي تخدمها رافعات المياه، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مواقع الشركة.

وتأتي الجولة في إطار متابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لأداء محطاتها ورافعـاتها، والعمل على رفع كفاءة البنية التشغيلية وتأمين استمرارية خدمات مياه الشرب للمواطنين.