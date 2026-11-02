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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للرمان وسط نسب أشغال مرتفعة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

احتفلت فنادق ومنتجعات الغردقة باليوم العالمي للرمان، بتنظيم مهرجان للفاكهة الخريفية حيث  استخدم فيه 12 شيفًا متخصصًا طن من الرمان لإعداد عشرات الأصناف من الأطباق والمشروبات والحلويات المبتكرة.

أوضح محمد عباس، الشيف العمومي بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، ​ الفعاليات البهيجة على حمام السباحة، وشهدت حضورًا وتفاعلاً واسعًا من السائحين الأجانب، بهدف الترويج للسياحة وتقديم تجربة ترفيهية متجددة.

​وفي سياق متصل، أشار طه مسعد  مدير أحد الفنادق الفنادق، إلى ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق، مع استمرار توافد الآلاف من السياح، لا سيما من الجنسيات الألمانية والإنجليزية والبولندية، مؤكدا أن المهرجان يعكس قوة الموسم السياحي الحالي ونجاح جهود تنشيط السياحة المتزامنة مع الاحتفالات العالمية الأخيرة.

وأشار أحمد قاسم مدير أحد فنادق الغردقة ان احتفالية اليوم شارك فيها سياح من اكثر من 20 جنسية تتصدرها الألمانية مع نسبة إشغال فندقى تصل الى اكثر من 94% .

وقال الخبير السياحى والرئيس التنفيذى لمجموعة فنادق عالمية علاء عاقل إن مدن البحر الأحمر تشهد رواجا سياحيا كبيرا خلال موسم الخريف مع تقديم البرامج الترفيهية للنزلاء على مدار اليوم.

وأوضح عاقل أن مطار الغردقة سجل رقما قياسيا جديدا ب389 رحلة إقلاع وهبوط و67 ألف راكب في يوم واحد.

وسجل مطار الغردقة الدولي، أمس  السبت 31 أكتوبر 2026، رقمًا قياسيًا غير مسبوق في معدلات التشغيل اليومية منذ افتتاحه، بإجمالي 389 حركة إقلاع وهبوط، متجاوزًا رقمه القياسي السابق البالغ 358 حركة، والمسجل في الأول من نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 31 حركة، وبمعدل نمو بلغ 8.7%.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر الغردقة

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