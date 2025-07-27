رابطة الأندية تكشف عن مواعيد المرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، عن مواعيد مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

أقيمت قرعة الدوري علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولي أو الثانية، لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بناء علي قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة على عكس ما حدث الموسم الماضى، حيث تم إعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

وينطلق الموسم الجديد 2025-2026 في الثامن من شهر أغسطس المقبل، بينما تنتهي المرحلة الأولى يوم 7 مارس 2026.

وشارك الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك مواعيد مباريات جولات الدوري المصري الممتاز خلال المرحلة الأولى وجاءت على النحو التالي: