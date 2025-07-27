بالمستندات.. إعلامي يكشف لائحة الدوري للموسم الجديد

كشفت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة عن لائحة المخالفات والعقوبات في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز وذلك خلال سحب قرعة الدوري الممتاز التي أقيمت اليوم.

اعتمدت لجنة المسابقات برابطة الأندية علي تغليظ العقوبات في بعض المخالفات.

وشارك الإعلامي أحمد عبد الباسط بالمستندات لائحة الدوري للموسم الجديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاءت لائحة الدوري الجديد ولا عقوبات كالتالي:



كانت قرعة الدوري، قد أقيمت بصورة علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولي أو الثانية، لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بناء علي قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة على عكس ما حدث الموسم الماضى، حيث تم إعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.