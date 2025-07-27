رابطة الأندية توضح بند "القوة القاهرة".. صلاحيات مطلقة وقرارات غير قابلة للاستئناف

فسّرت رابطة الأندية المحترفة بند "القوة القاهرة" ضمن لائحة الموسم الكروي الجديد، وذلك خلال مراسم قرعة الدوري الممتاز المقامة حالياً، موضحة صلاحيات مجلس إدارتها في التعامل مع الظروف الطارئة.

وجاء في اللائحة أن لمجلس إدارة الرابطة الحق في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها، وتُعتبر هذه القرارات نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها أو استئنافها أمام أي لجنة قضائية.

كما نصت اللائحة على أحقية مجلس إدارة الرابطة في اتخاذ قرارات حاسمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، مع التأكيد على أن هذه القرارات أيضًا نهائية وغير قابلة للاعتراض أو الطعن القضائي.

واختتمت الرابطة لائحتها بالتأكيد على أحقية مجلس الإدارة في النظر في الشكاوى المقدّمة من الأندية، بالإضافة إلى صلاحية المجلس وإدارة المسابقات في تفسير مواد اللائحة، دون إمكانية الاستئناف على هذه التفسيرات أمام الجهات القضائية.