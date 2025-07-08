رابطة الأندية: قرعة الدوري ليست موجهة ولن نتدخل في عمل الشركة الألمانية

شددت رابطة الأندية، على رفض أي تأجيلات في بطولة الدوري للموسم المقبل الذي ينطلق يوم ٨ أغسطس المقبل، ولن تكون هناك قرعة موجهة، والشركة الألمانية ستكتفي بالأيام المحددة بين كل جولة وستضع حساب التوقفات للمنتخب.

وأضاف مسؤولو رابطة الأندية في تصريحات لبرنامج ستاد المحور :"قرعة الدوري ستكون يوم ٢٠ يوليو الجاري، وسيتم مراعاة المدة المحددة بين المباريات المحلية والأفريقية بالنسبة للفرق التي تخوض المنافسات الإفريقية".

وتابع مسؤولو رابطة الأندية:"ليس هناك تدخل في عمل الشركة الألمانية وستقوم بتحديد المواعيد والملاعب التي تستضيف المباريات وفق ما اشترطته الرابطة لإنهاء الدوري مبكرًا، وهو ما وصلنا إليه من خلال الأندية مع الرابطة واتحاد الكرة، مراعاة للمنتخب الذي يستعد العام المقبل لخوض كأس العالم ٢٠٢٦".