رابطة الأندية المصرية تسلط الضوء على أبرز الأشقاء في الدوري .. وتعلن قرارات انضباطية جديدة

سلطت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الضوء على عدد من الأشقاء الذين تركوا بصمة في مسيرة أندية الدوري المصري الممتاز، ووصفتهم بأنهم من أشهر الإخوة الذين لعبوا في نفس المسابقة.

وجاء ضمن القائمة كل من:

حسام وإبراهيم حسن

صالح وطارق وعبد الوهاب سليم

إبراهيم وإسماعيل وسيد يوسف

أحمد وعبد العزيز وأكرم توفيق

غرامات مالية على البطاقات الصفراء في الدوري الجديد

في سياق آخر، أعلنت رابطة الأندية عن استمرار تطبيق الغرامات المالية على اللاعبين عند تلقي الإنذارات في الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الرابطة لفرض مزيد من الانضباط داخل الملاعب المصرية.

وجاءت الغرامات على النحو التالي:

الإنذار الأول: 1000 جنيه

الإنذار الثاني: 2500 جنيه

الإنذار الثالث: 5000 جنيه مع إيقاف لمباراة واحدة

وكانت هذه اللائحة قد طُبقت لأول مرة خلال الموسم الماضي وحققت نتائج إيجابية في تقليل الاعتراضات والسلوك غير الرياضي.

موعد قرعة الدوري الجديد

كما قررت رابطة الأندية سحب قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد خلال الفترة ما بين 20 إلى 25 يوليو الجاري، على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي وإبلاغ الأندية به خلال الساعات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنسيق الرابطة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتفادي تعارض مواعيد الدوري المحلي مع المشاركات القارية، وخاصة بطولة دوري أبطال أفريقيا، كأس الكونفدرالية، وبطولة كأس الإنتركونتيننتال التي يشارك فيها فريق بيراميدز الموسم المقبل.