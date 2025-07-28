طه عزت: الدوري الموسم المقبل بلا تأجيلات.. وهناك تنسيق مع حسام حسن بسبب الأجندة الدولية

تحدث طه عزت رئيس لجنة المسابقات، أن بداية الدوري المصري الممتاز كان من المقرر إقامتها ١٥ أغسطس لكن للرغبة في انتهاء البطولة مبكرا وراء بداية انطلاقه في ٨ من الشهر ذاته.



وقال عزت في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: بداية الموسم كانت ١٥ اغسطس وبعد كده قررنا إن الدوري يكون يوم ٨ عشان نخلص الدوري في نهاية مايو..

وأضاف عزت: الدوري الموسم المقبل لن يكون له تأجيلات لجميع الفرق بلا استثناء.

وتابع: كان هناك تنسيق بين أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وجهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن من اجل التنسيق بسبب فترة التوقف الدولي.

واختتم طه عزت تصريحاته قائلا: وضعنا مواعيد مباريات الدوري الممتاز بناء على أچندة منتخب مصر وفترات التوقف الدولي.