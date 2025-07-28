قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مصرع مدير أمن الوادي الجديد.. مصرع رقيب شرطة كان برفقته بحادث سمالوط
هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها وتوجب الإعادة؟.. انتبه
انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد .. وتحذير من ظواهر مناخية جديدة
حكم شرب الحشيش والعقوبة المترتبة على ذلك.. دار الإفتاء تجيب
طارق مؤمن يكشف لصدى البلد كواليس أسباب اعتزاله المفاجئ وخطوته المقبلة في الإسكواش
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
ترامب: الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي لن تقل عن 15%
يبدأ من 2800 جنيه.. ما هي أسعار التكييف الصحراوي؟
اتحاد جدة يطمئن جماهيره على فابينيو: إصابة خفيفة وبرنامج تأهيلي قبل العودة
اعتقال 57 شخصا وإصابة 17 شرطيا خلال تظاهرة لدعم فلسطين في ألمانيا
محافظ الجيزة: وزارة الكهرباء أمدتنا بسيارات طوارئ ومولدات.. والأزمة في طريقها للحل الكامل
مواعيد مباريات الزمالك في الدوري للموسم الجديد 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طه عزت: الدوري الموسم المقبل بلا تأجيلات.. وهناك تنسيق مع حسام حسن بسبب الأجندة الدولية

رابطة الأندية
رابطة الأندية
رباب الهواري

تحدث طه عزت رئيس لجنة المسابقات، أن بداية الدوري المصري الممتاز كان من المقرر إقامتها ١٥ أغسطس لكن للرغبة في انتهاء البطولة مبكرا وراء بداية انطلاقه في ٨ من الشهر ذاته.
 

وقال عزت في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: بداية الموسم كانت ١٥ اغسطس وبعد كده قررنا إن الدوري يكون يوم ٨ عشان نخلص الدوري في نهاية مايو..

وأضاف عزت: الدوري الموسم المقبل لن يكون له تأجيلات لجميع الفرق بلا استثناء.
وتابع: كان هناك تنسيق بين أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وجهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن من اجل التنسيق بسبب فترة التوقف الدولي.
واختتم طه عزت تصريحاته قائلا: وضعنا مواعيد مباريات الدوري الممتاز بناء على أچندة منتخب مصر وفترات التوقف الدولي.

رابطة الأندية دوري نايل اخبار الرياضة الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 ينطلق رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

إعلان تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

الرئيس السيسي

بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.6% والأسنان 92.4% والصيدلة 91.6% .. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

بالصور

مدير أمن سوهاج الجديد يتفقد الشوارع.. ويؤكد: أمن المواطن أولويتي

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج

الزمالك يكرم الطفل أحمد إبراهيم بمنحه كارنية عضوية تقديرا لحبه للنادي

الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد

حكاية «نورزاد» زهرة الجنة.. دخلت المستشفى سيرا وخرجت منها لـ الطب الشرعي| صور

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

ناقد الموضة يحرج إليسا بسبب فستانها في حفل جدة..شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

اخر تطورات أنغام الصحية

بعد صمت طويل.. أنغام تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة

المتهم

صدم سيارة فتاة وادعى نفوذه لترهيبها.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

دنيا سمير غانم وأحمد سعد

غناء أحمد سعد ودنيا سمير غانم .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "روكي الغلابة"

السيارة

ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد