وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مثيرة

وجه وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي السابق، رسالة لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والجماهير، بعد رحيله رسميا عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب وسام أبوعلى عبر حسابه على "إنستجرام": “جماهير النادي الأهلي العظيمة جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة دي ..أولًا عايز أشكر رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، اللي وقفوا جنبي من اليوم الأول ودعموني وساندوني في الأوقات الصعبة زي ما شاركتوني اللحظات الجميلة، محظوظ جدًا إني لعبت تحت رئاسة الرئيس الرائع اللي يهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء، وكان شرفًا لي إني أعمل تحت قيادته”.

وتابع: “أنا ممتن جدًا على الفرصة اللي حصلت عليها للانضمام لهذا النادي العظيم من سنة ونصف. النادي اللي منحني فرصة لأظهر من أنا كشخص وكلاعب كرة قدم للعالم، وأمام ملايين لجماهيره الرائعة. في الأهلي تعلمت معنى الفوز، وشربت بذرة تحقيق البطولات، وهي مشاعر هتعيش معايا إلى الأبد”.

وأضاف: “أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والمدربين وكل من في النادي اللي قضيت معاهم أيام جميلة، وشكرًا لكل اللي وقف جنبي وكان في أحن ليّ بين عيلتي، الروابط والعلاقات دي هتفضل معايا مدى الحياة”.

وأردف: “عشنا لحظات رائعة وصعبة سوا، لكن الشيء اللي مش هنساهم أبدًا هو قوتنا لما نتكاتف في الأوقات الصعبة وأخيرًا وليس آخرًا، شكرًا لجمهور الأهلي العظيمة أنا غادرت الغرفة النهارده بدموع في عينيّ، كانت كلماتهم والقصص وكانت صعبة جدًا وبيدفوني، لكن المهم بالنسبة لي هو إني مشيت مرفوع الرأس لسبب بسيط، إني بذلت كل ثانية بمتلكها في خدمة هذا النادي العظيم”.

واختتم: “أنتم اللي شجعتوني عشان أقدم أفضل حاجة عندي في كل ماتش، وخليتوني أعيش بالفخر قدام عائلتي، وأرفع فلسطين بلدي، جمهور الأهلي هو جمهور النادي وصورتي أمام العالم، أنا فخور إني لبّيت نداءكم، وشرفت بقميص الأهلي الأحمر قدامكم جميعًا واعتذر لو صدر مني أي شيء يضايقكم فكروا فيّا بشكل مختلف، شكرًا ليكم، لأنكم دايمًا كنتم جنبي، وساعدتوني على التطور والوصول،”الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله إن في يوم من الأيام هترجع تاني كل لحظة من حياتي كلّاعب في الأهلي سنلتقي مجددا".







وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، الموافقة على بيع وسام أبوعلي مهاجم الفريق، لنادي كولمبوس كرو الأمريكي بشكل نهائي وإنهاء كافة المفاوضات مع رابطة الدوري الأمريكي وفقًا للنظام المتبع هناك.