قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب: الظروف الحالية فرصة لاتمام صفقة كبرى في غزة
نشوب حريق أعلى سطح منزل في البلينا بسوهاج
رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي
شعبة الاتصالات: تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي استفزاز للمستهلك
الداخلية تكشف حقيقة وفاة متهم داخل حجز مركز شرطة بلقاس
تصادم قطار بجرار زراعي في كوم حمادة بالبحيرة
وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مثيرة
حريق يلتهم فيلا بالشيخ زايد
مدرب بيراميدز غاضب من موعد افتتاح الدوري: صحة اللاعبين في خطر
دعاء الحر الشديد في فصل الصيف.. اللهم أجرني من حر جهنم
3 سنوات قابلة للتجديد.. ضوابط الحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة
أقساط التأمين التجاري تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه خلال مايو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مثيرة

وسام ابو علي
وسام ابو علي
يمنى عبد الظاهر

وجه وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي السابق، رسالة لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والجماهير، بعد رحيله رسميا عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب وسام أبوعلى عبر حسابه على "إنستجرام": “جماهير النادي الأهلي العظيمة جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة دي ..أولًا عايز أشكر رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، اللي وقفوا جنبي من اليوم الأول ودعموني وساندوني في الأوقات الصعبة زي ما شاركتوني اللحظات الجميلة، محظوظ جدًا إني لعبت تحت رئاسة الرئيس الرائع اللي يهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء، وكان شرفًا لي إني أعمل تحت قيادته”.

وتابع: “أنا ممتن جدًا على الفرصة اللي حصلت عليها للانضمام لهذا النادي العظيم من سنة ونصف. النادي اللي منحني فرصة لأظهر من أنا كشخص وكلاعب كرة قدم للعالم، وأمام ملايين لجماهيره الرائعة. في الأهلي تعلمت معنى الفوز، وشربت بذرة تحقيق البطولات، وهي مشاعر هتعيش معايا إلى الأبد”.

وأضاف: “أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والمدربين وكل من في النادي اللي قضيت معاهم أيام جميلة، وشكرًا لكل اللي وقف جنبي وكان في أحن ليّ بين عيلتي، الروابط والعلاقات دي هتفضل معايا مدى الحياة”.

وأردف: “عشنا لحظات رائعة وصعبة سوا، لكن الشيء اللي مش هنساهم أبدًا هو قوتنا لما نتكاتف في الأوقات الصعبة وأخيرًا وليس آخرًا، شكرًا لجمهور الأهلي العظيمة أنا غادرت الغرفة النهارده بدموع في عينيّ، كانت كلماتهم والقصص وكانت صعبة جدًا وبيدفوني، لكن المهم بالنسبة لي هو إني مشيت مرفوع الرأس لسبب بسيط، إني بذلت كل ثانية بمتلكها في خدمة هذا النادي العظيم”.

واختتم: “أنتم اللي شجعتوني عشان أقدم أفضل حاجة عندي في كل ماتش، وخليتوني أعيش بالفخر قدام عائلتي، وأرفع فلسطين بلدي، جمهور الأهلي هو جمهور النادي وصورتي أمام العالم، أنا فخور إني لبّيت نداءكم، وشرفت بقميص الأهلي الأحمر قدامكم جميعًا واعتذر لو صدر مني أي شيء يضايقكم فكروا فيّا بشكل مختلف، شكرًا ليكم، لأنكم دايمًا كنتم جنبي، وساعدتوني على التطور والوصول،”الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله إن في يوم من الأيام هترجع تاني كل لحظة من حياتي كلّاعب في الأهلي سنلتقي مجددا".



 

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، الموافقة على بيع وسام أبوعلي مهاجم الفريق، لنادي كولمبوس كرو الأمريكي بشكل نهائي وإنهاء كافة المفاوضات مع رابطة الدوري الأمريكي وفقًا للنظام المتبع هناك.

وسام أبوعلي الأهلي الانتقالات الصيفية بيان رسمي كولمبوس كرو الأمريكي رابطة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 ينطلق رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

إعلان تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

الرئيس السيسي

بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.6% والأسنان 92.4% والصيدلة 91.6% .. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

كلية

الراتب بالدولار.. 12 كلية تخصصاتها مطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يطلق أول منصة إلكترونية للتدريب في مصر (EGTAP)

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة البيئة الجديدة تتسلم مهام عملها.. وتؤكد: مواصلة البناء على جهود سابقتها

بالصور

مدير أمن سوهاج الجديد يتفقد الشوارع.. ويؤكد: أمن المواطن أولويتي

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج

الزمالك يكرم الطفل أحمد إبراهيم بمنحه كارنية عضوية تقديرا لحبه للنادي

الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد

حكاية «نورزاد» زهرة الجنة.. دخلت المستشفى سيرا وخرجت منها لـ الطب الشرعي| صور

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

ناقد الموضة يحرج إليسا بسبب فستانها في حفل جدة..شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

ياسمين الخطيب وسوزي الاردنية

بسبب 100 ألف جنيه.. أزمة بين سوزي الأردنية وياسمين الخطيب

ازمة شقيقة منه عرفه

كسر الألعاب واتخانق معاها.. شقيقة منة عرفة تحرر محضرا ضد طليقها

اخر تطورات أنغام الصحية

بعد صمت طويل.. أنغام تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة

المتهم

صدم سيارة فتاة وادعى نفوذه لترهيبها.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد