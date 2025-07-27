صفقة وسام أبو علي تحت المجهر.. خالد الغندور يكشف التفاصيل المالية

علّق الإعلامي خالد الغندور على الجدل الدائر حول قيمة المكاسب المالية التي حققها النادي الأهلي من صفقة انتقال اللاعب وسام أبو علي، مشددًا على ضرورة الدقة عند الحديث عن الأرقام والمبالغ الدولارية، خاصة مع وجود التزامات مالية وضرائب قد تؤثر بشكل كبير على العائد الفعلي للنادي.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":

"الناس اللي بتقعد تضرب أرقام ومكاسب دولارية لازم تكون دقيقة في كلامها، وما تنساش الضرائب المستحقة على الفلوس، خصوصًا لو بالدولار، سواء خارج مصر من كأس العالم للأندية أو داخلها، اللي بتوصل تقريبًا لـ40%، ده غير الـ20% المستحقة للنادي السويدي من إعادة بيع وسام."



كان الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق الأهلي السابق، قد وجّه رسالة وداعية لجماهير القلعة الحمراء بعد رحيله عن الفريق.

وقال وسام عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: "جماهير النادي الأهلي العظيمة، جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة دي"

وأضاف: “أولًا، عايز أشكر رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، اللي وقفوا جنبي من اليوم الأول، ودعموني دايمًا في الأوقات الصعبة زي ما شاركوني اللحظات الجميلة. الأهلي محظوظ جدًا بالرئيس الرائع ده، اللي بيهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء، وكان شرفًا لي إني أعمل تحت قيادته”.

وتابع: “أنا ممتن جدًا على الفرصة اللي حصلت عليها للانضمام لهذا النادي العظيم من سنة ونصف. النادي اللي منحني فرصة أظهر فيها نفسي كشخص وكلاعب كرة قدم أمام العالم، وأمام ملايين الجماهير الرائعة.. في الأهلي، تعلمت معنى الفوز، وشربت بذرة البطولات، وهي مشاعر هتعيش معايا للأبد”.