أحمد شوبير يثير الجدل حول مستقبل وسام أبو علي في أمريكا

أعاد الإعلامي أحمد شوبير فتح باب الجدل حول مستقبل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، وإمكانية عودته إلى صفوف النادي الأهلي، على الرغم من انتقاله الرسمي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، في صفقة تُعد من بين الأعلى قيمة في تاريخ النادي.

وخلال تصريحاته عبر برنامج «أون تايم سبورت»، ألمح شوبير إلى أن عودة اللاعب للنادي الأهلي تبقى احتمالًا واردًا، قائلًا: «صفحة وسام أبو علي مع الأهلي لسه مفتوحة ومقفلتش، ومين عارف، ممكن ما يتألقش في فريقه الجديد»، مشيرًا إلى أن عدم تأقلمه أو نجاحه بالشكل المنتظر في الدوري الأمريكي قد يعيد التفكير في ضمه من جديد مستقبلًا.

كان الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق الأهلي السابق، قد وجّه رسالة وداعية لجماهير القلعة الحمراء بعد رحيله عن الفريق.

وقال وسام عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: "جماهير النادي الأهلي العظيمة، جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة دي"

وأضاف: “أولًا، عايز أشكر رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، اللي وقفوا جنبي من اليوم الأول، ودعموني دايمًا في الأوقات الصعبة زي ما شاركوني اللحظات الجميلة. الأهلي محظوظ جدًا بالرئيس الرائع ده، اللي بيهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء، وكان شرفًا لي إني أعمل تحت قيادته”.

وتابع: “أنا ممتن جدًا على الفرصة اللي حصلت عليها للانضمام لهذا النادي العظيم من سنة ونصف. النادي اللي منحني فرصة أظهر فيها نفسي كشخص وكلاعب كرة قدم أمام العالم، وأمام ملايين الجماهير الرائعة.. في الأهلي، تعلمت معنى الفوز، وشربت بذرة البطولات، وهي مشاعر هتعيش معايا للأبد”.