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عيسى تال يعترف: وسام أبو علي أربكنا بهدفه في بورتو لكننا حسمنا الصفقة.. و«كولومبوس» يكشف الكواليس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عيسى تال يعترف: وسام أبو علي أربكنا بهدفه في بورتو لكننا حسمنا الصفقة.. و«كولومبوس» يكشف الكواليس

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات المدير العام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، الذي انتقل إليه اللاعب وسام أبو علي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عيسى تال: "كنت غاضبًا جدًا من تسجيل وسام أبو علي هاتريك ضد بورتو، لأنه عقّد الأمور".

ووجّه أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة تهنئة إلى وسام أبو علي بعد انتقاله رسميًا إلى كولومبوس كرو الأمريكي.
وشارك عبدالقادر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلًا: "حظ سعيد يا حب".

وكان أحمد عبدالقادر ينتظر عرضًا قويًا للرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إصراره على المشاركة بشكل أساسي أو الرحيل النهائي.

وقد أعلن النادي الأهلي رسميًا رحيل وسام أبو علي، مهاجم الفريق، إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي تصريحات مثيرة سلطت الضوء على واحدة من أبرز صفقات الصيف، كشف عيسى تال، المدير العام لنادي كولومبوس كرو، عن الكواليس المعقّدة وراء التعاقد مع النجم الفلسطيني وسام أبو علي، قادمًا من الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات كانت طويلة وشاقة، وبدأت منذ يناير الماضي.

وقال تال في تصريحات لشبكة "givemesport" العالمية، إن انتقال وسام إلى الدوري الأمريكي لم يكن سهلًا على الإطلاق، خاصة بعد الأداء المذهل الذي قدمه بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، حيث سجّل هاتريك تاريخيًا في شباك بورتو البرتغالي، وهو ما رفع من قيمته التسويقية وزاد من تمسّك الأهلي به.

الإعلامي أحمد عبد الباسط المدير العام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي الذي انتقل اليه اللاعب وسام عيسي تال الأهلي كولمبوس الأمريكي

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