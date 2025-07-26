رحيل وسام ابو علي.. خالد طلعت: الخطيب رجع في كلامه للمرة الثالثة

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي انتقال وسام أبو علي لـكولومبوس كرو الأمريكي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"الأهلي يرضخ لضغوط وسام أبو علي .. واللاعب مشى كلامه على النادي .. والخطيب رجع في كلامه لتالت مرة".

وافق النادي الأهلي على بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية.

وقامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع هناك. فيما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقدية