قصور الثقافة تحتفي بإبداعات 60 سيدة وفتاة في ختام القافلة الثقافية للمرأة بالإسكندرية

شهد قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، ختام فعاليات القافلة الثقافية الخامسة للمرأة "الثقافة والإبداع"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، على مدار خمسة أيام، ضمن مبادرة "بصمة" لتنمية مهارات الفتيات والسيدات بالمجتمع السكندري، وتعزيز قدراتهن الإبداعية.

حضر حفل الختام الدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والفنانة الدكتورة منال يمني مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية والدكتورة منى طمان محاضر واستشاري دولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والدكتورة لمياء الشافعي دكتوراه علم النفس التربوي بجامعة الإسكندرية، ولفيف من المثقفين.

واستهلت الفعاليات بجولة للحضور داخل المعرض الفني الذي ضم نتاج الورش التدريبية التي نفذتها القافلة على مدار أربعة أيام، بإجمالي 97 قطعة فنية أبدعتها المشاركات، وتنوعت بين المشغولات الفنية والحرفية.

وفي كلمتها، رحبت الدكتورة دينا هويدي بالحضور، مؤكدة أن ختام القافلة الثقافية يأتي تتويجا لجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تمكين المرأة وتنمية قدراتها، واكتشاف مواهبها، وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على دعمهما للأنشطة الثقافية لدعم وتمكين المرأة المصرية.

واختتمت الفعاليات بتكريم القائمين على القافلة من المدربين والمتدربات، تقديرا لجهودهم في إنجاح الفعاليات، وذلك عقب العرض الفني الذي قدمته فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده.

ونفذت القافلة الثقافية من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، التابعة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

وتضمنت القافلة برنامجين تدريبيين استهدفا 60 سيدة وفتاة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين؛ الأول بعنوان "ريادة الأعمال والتسويق الالكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي"، والثاني ناقش عددا من القضايا الصحية المهمة للمرأة، من بينها الصحة النفسية، وأهمية التغذية السليمة وممارسة الرياضة، إلى جانب الورش التدريبية المتنوعة، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنمية مهارات الفتيات والسيدات بالمجتمع السكندري، وتشجيعهن على التوجه نحو إقامة المشروعات الصغيرة.