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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: تحصين نحو 78 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

رؤوس الماشية
رؤوس الماشية
أ ش أ

أكد محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، استمرار تكثيف الجهود الميدانية وتوفير أوجه الدعم اللازمة لفرق التحصين، مشددًا على أهمية الوصول إلى جميع المربين بالقرى والعزب، وحصر رؤوس الماشية المستهدفة وتحصينها وفقًا للبرامج المحددة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على مصادر دخل المربين ودعم الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال متابعته اليوم/الجمعة/ مستجدات تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز، للوقوف على معدلات الإنجاز وانتظام أعمال اللجان البيطرية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية والمعدية.

من جانبها.. أوضحت الدكتوره نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن الحملة حققت معدلات إنجاز بلغت 35.2% من إجمالي المستهدف، حيث نجحت 233 لجنة بيطرية في تحصين 77 ألفًا و912 رأس ماشية من إجمالي 222 ألفًا و503 رؤوس مستهدفة، بواقع 62 ألفًا و277 رأسًا من الأبقار، و13 ألفًا و134 رأسًا من الأغنام، و2501 رأس من الماعز.

وأضافت أن اللجان البيطرية تواصل أعمالها الميدانية بمختلف أنحاء المحافظة للوصول إلى المربين وتقديم التحصينات اللازمة باستخدام لقاحات آمنة وفعالة، مع استمرار أعمال الحصر والتوعية بأهمية التحصين، مناشدة المربين التعاون مع لجان الحملة والتوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصين الماشية، حفاظًا على سلامة القطعان والوقاية من انتشار الأمراض الوبائية.

محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي رؤوس الماشية

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