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صفقة تاريخية.. أرقام وسام أبو علي مع الأهلي بعد رحليه لـ كولومبوس الأمريكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة تاريخية.. أرقام وسام أبو علي مع الأهلي بعد رحليه لـ كولومبوس الأمريكي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
إسلام مقلد

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي، تعاقده رسميًا مع المهاجم الدنماركي من أصول فلسطينية وسام أبو علي، قادمًا من صفوف النادي الأهلي، في صفقة هي الأكبر في مسيرة اللاعب حتى الآن، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 8.5 مليون دولار، بعقد يمتد حتى نهاية عام 2028.

ووافق النادي الأهلي على بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية.

وقامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع هناك، فيما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد.

ونقلت صحيفة "تيبسبلاديت" الأمريكية، تفاصيل الصفقة التي وصفتها بـ"الكبرى"، مشيرة إلى أن النادي الأهلي وافق على العرض بعد مفاوضات طويلة، تخللها رفض عدة عروض سابقة، من بينها عرض بقيمة 25 مليون كرونة سويدية، قبل أن يقرر في النهاية الموافقة على انتقال اللاعب بعد الأداء المبهر الذي قدمه مؤخرًا.

وأكدت الصحيفة أن وسام أبو علي سيحصل على راتب يتراوح بين 75 إلى 85 مليون كرونة على مدار مدة العقد، في واحدة من أضخم العقود في مسيرته الرياضية.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وكان الأهلي قد تعاقد مع وسام أبو علي قادمًا من نادي سيريوس السويدي، مقابل 15 مليون كرونة، بعد تألقه اللافت في الدوري السويدي. وخلال موسمه ونصف الموسم مع الأهلي، سجل أبو علي أرقامًا لافتة، حيث خاض 60 مباراة، أحرز خلالها 38 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

وتعود شهرة وسام أبو علي إلى اختراقه التهديفي الكبير، خاصة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل "هاتريك" أمام نادي بورتو، وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية والعالمية.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان يخطط لبيع اللاعب بعد مشاركته في كأس العالم للأندية، إلا أن العرض المغري المقدم من كولومبوس كرو عجل برحيله.

وبهذا الانتقال، يفتح وسام أبو علي صفحة جديدة في مسيرته، ويستعد لخوض تجربة احترافية قوية في الدوري الأميركي لكرة القدم "MLS"، الذي بات يستقطب العديد من النجوم خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية كولومبوس كرو لتعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل طموحات الفريق للمنافسة على اللقب المحلي والظهور القوي في البطولات القارية.

ويعد أبو علي من أبرز النجوم الفلسطينيين في الملاعب العالمية، ويحمل تجربة ناجحة تُضاف إلى سجل المحترفين العرب، خاصة أنه أثبت جدارته بفضل أرقامه ومهاراته الهجومية، التي يتوقع أن تصنع الفارق في الدوري الأميركي خلال المواسم المقبلة.

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