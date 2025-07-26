رسميا .. كولومبوس الأمريكي يتعاقد مع وسام أبو علي

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي، اليوم السبت، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من صفوف فريق الأهلي.

وقال نادي كولومبوس كرو في بيان: “تعاقد نادي كولومبوس كرو مع المهاجم وسام أبو علي كلاعب مميز من النادي الأهلي، بطل الدوري المصري الممتاز مرتين متتاليتين، مقابل مبلغ انتقال لم يُكشف عنه”.

وأضاف: “أبو علي، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، وسجل أهدافًا ثنائية الرقم في كل موسم من موسميه مع الأهلي، سينضم إلى قائمة الفريق الأسود والذهبي فور حصوله على تأشيرة P-1 وشهادة الانتقال الدولية".

واختتم: “يمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا حتى موسم 2027 مع خيار تمديد عقده مع النادي حتى عام 2028”.

وقال عيسى طول، المدير العام لنادي كرو: "وسام لاعبٌ مميز، تشهد مسيرته على مرونته وشخصيته القوية وعمله الدؤوب، وهي صفاتٌ نُقدّرها في نادينا".

وأضاف: "إنه هدافٌ مُحنّك، يُدرك ما يلزم لمساعدة فريقه على الفوز، ستُعزز مهاراته الهجومية وطاقته وجاذبيته فريقنا، ونحن على ثقة بأنه سيُبدع ضمن نظامنا".

واختتم: “تواصل عائلات هاسلام وجونسون وإدواردز إظهار التزامها بنجاح النادي على المدى الطويل، بما في ذلك من خلال الاستثمار في القائمة وتحسين مرافقنا ودعم أكاديميتنا”.

أرقام وسام أبو علي

سجل أبو علي 38 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 60 مباراة خاضها مع الأهلي في جميع المسابقات. في موسمه الأول، سجّل 18 هدفًا، وهو أفضل رقم تهديف في الدوري، ليقود الأهلي للفوز بلقبي الدوري المصري 2023-2024 ودوري أبطال أفريقيا. في الموسم الماضي، سجّل 10 أهداف ليقود الفريق للفوز بلقب دوري آخر، وكأس السوبر المصري 2024-2025، ودوري أبطال أفريقيا.

في جميع المسابقات، سجل أبو علي ثماني مباريات متعددة الأهداف وثلاثة هاتريك مع الأهلي، بما في ذلك "هاتريك مثالي" - سجل بالقدم اليسرى واليمنى والرأس - ضد نادي بورتو في كأس العالم للأندية FIFA في 23 يونيو. في وقت سابق من هذا العام، سجل أربعة أهداف وأضاف تمريرة حاسمة في فوز الأهلي 6-0 على نادي فاركو في تصفيات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 28 مايو.

وُلد أبو علي في مدينة ألبورغ، الدنمارك، وانضم إلى فريق الشباب في نادي ألبورغ بي كيه في العاشرة من عمره. شارك لأول مرة مع الفريق الأول في 15 مارس 2018، وسجل أول أهدافه الاحترافية ضد نادي ميتييلاند في 22 أبريل. وخلال الفترة من 2018 إلى 2020، سجل أربعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 31 مباراة.

خلال فترة إعارته إلى نادي فيندسيسيل الدنماركي في موسم 2019-2020، سجل أبو علي 11 هدفًا في 22 مباراة قبل أن ينتقل إلى سيلكبورج في موسم 2020-2021. عاد إلى فيندسيسيل في سبتمبر 2021، لكنه تعرض لأزمة قلبية في الدقيقة 59 من أول مباراة له في 12 سبتمبر. غادر المستشفى بعد يومين وتعافى تمامًا، وعاد إلى الملاعب في فبراير من العام التالي. واصل تسجيل 14 هدفًا في 41 مباراة مع فيندسيسيل قبل أن ينتقل إلى نادي إي كي سيريوس السويدي، حيث سجل 10 أهداف في 16 مباراة خلال موسم 2023-2024 قبل أن يلعب في مصر.

لعب أبو علي مع منتخب الشباب الدنماركي لفئات تحت ١٧ عامًا وحتى ٢٠ عامًا، وحصل على تصريح انتقال لمرة واحدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مارس ٢٠٢٤ ليمثل فلسطين. شارك لأول مرة مع المنتخب الأول في ٦ يونيو ٢٠٢٤ في تصفيات كأس العالم ضد لبنان، وسجل هدفه الأول مع المنتخب الأول في ١٠ سبتمبر ضد الأردن. حتى الآن، سجل أبو علي أربعة أهداف في ١٠ مباريات مع المنتخب الوطني الفلسطيني.