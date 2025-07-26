قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية بقسميها العلمي والأدبي
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
ليفربول يُنشئ تمثالًا تذكاريًا دائمًا في أنفيلد تكريمًا لديوجو جوتا
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 .. استعلم من هنا بوابة الأزهر الإلكترونية واعرف مجموعك
رئيس الاتحاد الأوروبي أبرز الغائبين عن يورو 2025 للسيدات منذ انطلاقها
إعلام غزة: 122 شهيدا في المجاعة وسوء التغذية بالقطاع
الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية
أبوريدة ينعي وائل أبو حسين.. تفاصيل
تعليق وفاء عامر على تضامن المهن التمثيلية ضد اتهامها بتجارة الأعضاء
بيرس مورجان ينتقد إسرائيل: تمنعون الإعلام من دخول غزة وتدّعون الشفافية
إصابة سيدتين في سقوط سقف عقار في أبو سليمان شرق الإسكندرية
رابط مباشر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس من هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا .. كولومبوس الأمريكي يتعاقد مع وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي، اليوم السبت، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من صفوف فريق الأهلي.

وقال نادي كولومبوس كرو في بيان: “تعاقد نادي كولومبوس كرو مع المهاجم وسام أبو علي كلاعب مميز من النادي الأهلي، بطل الدوري المصري الممتاز مرتين متتاليتين، مقابل مبلغ انتقال لم يُكشف عنه”.

وأضاف: “أبو علي، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، وسجل أهدافًا ثنائية الرقم في كل موسم من موسميه مع الأهلي، سينضم إلى قائمة الفريق الأسود والذهبي فور حصوله على تأشيرة P-1 وشهادة الانتقال الدولية".

واختتم: “يمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا حتى موسم 2027 مع خيار تمديد عقده مع النادي حتى عام 2028”.

وقال عيسى طول، المدير العام لنادي كرو: "وسام لاعبٌ مميز، تشهد مسيرته على مرونته وشخصيته القوية وعمله الدؤوب، وهي صفاتٌ نُقدّرها في نادينا". 

وأضاف: "إنه هدافٌ مُحنّك، يُدرك ما يلزم لمساعدة فريقه على الفوز، ستُعزز مهاراته الهجومية وطاقته وجاذبيته فريقنا، ونحن على ثقة بأنه سيُبدع ضمن نظامنا".

واختتم: “تواصل عائلات هاسلام وجونسون وإدواردز إظهار التزامها بنجاح النادي على المدى الطويل، بما في ذلك من خلال الاستثمار في القائمة وتحسين مرافقنا ودعم أكاديميتنا”.

أرقام وسام أبو علي

سجل أبو علي 38 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 60 مباراة خاضها مع الأهلي في جميع المسابقات. في موسمه الأول، سجّل 18 هدفًا، وهو أفضل رقم تهديف في الدوري، ليقود الأهلي للفوز بلقبي الدوري المصري 2023-2024 ودوري أبطال أفريقيا. في الموسم الماضي، سجّل 10 أهداف ليقود الفريق للفوز بلقب دوري آخر، وكأس السوبر المصري 2024-2025، ودوري أبطال أفريقيا.

في جميع المسابقات، سجل أبو علي ثماني مباريات متعددة الأهداف وثلاثة هاتريك مع الأهلي، بما في ذلك "هاتريك مثالي" - سجل بالقدم اليسرى واليمنى والرأس - ضد نادي بورتو في كأس العالم للأندية FIFA في 23 يونيو. في وقت سابق من هذا العام، سجل أربعة أهداف وأضاف تمريرة حاسمة في فوز الأهلي 6-0 على نادي فاركو في تصفيات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 28 مايو.

وُلد أبو علي في مدينة ألبورغ، الدنمارك، وانضم إلى فريق الشباب في نادي ألبورغ بي كيه في العاشرة من عمره. شارك لأول مرة مع الفريق الأول في 15 مارس 2018، وسجل أول أهدافه الاحترافية ضد نادي ميتييلاند في 22 أبريل. وخلال الفترة من 2018 إلى 2020، سجل أربعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 31 مباراة.

خلال فترة إعارته إلى نادي فيندسيسيل الدنماركي في موسم 2019-2020، سجل أبو علي 11 هدفًا في 22 مباراة قبل أن ينتقل إلى سيلكبورج في موسم 2020-2021. عاد إلى فيندسيسيل في سبتمبر 2021، لكنه تعرض لأزمة قلبية في الدقيقة 59 من أول مباراة له في 12 سبتمبر. غادر المستشفى بعد يومين وتعافى تمامًا، وعاد إلى الملاعب في فبراير من العام التالي. واصل تسجيل 14 هدفًا في 41 مباراة مع فيندسيسيل قبل أن ينتقل إلى نادي إي كي سيريوس السويدي، حيث سجل 10 أهداف في 16 مباراة خلال موسم 2023-2024 قبل أن يلعب في مصر.

لعب أبو علي مع منتخب الشباب الدنماركي لفئات تحت ١٧ عامًا وحتى ٢٠ عامًا، وحصل على تصريح انتقال لمرة واحدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مارس ٢٠٢٤ ليمثل فلسطين. شارك لأول مرة مع المنتخب الأول في ٦ يونيو ٢٠٢٤ في تصفيات كأس العالم ضد لبنان، وسجل هدفه الأول مع المنتخب الأول في ١٠ سبتمبر ضد الأردن. حتى الآن، سجل أبو علي أربعة أهداف في ١٠ مباريات مع المنتخب الوطني الفلسطيني.

وسام أبو علي الأهلي كولومبوس كرو الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بنسبة نجاح 53.99%.. اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

ترشيحاتنا

الابراج

توافق برج العقرب مع العذراء .. هل ناجحين في الحب ؟

دورتكِ الشهرية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

كيف تؤثر التغيرات الهرمونية على خطر سرطان الثدي؟.. دراسة توضح

سلمى أبو ضيف

رفقة زوجها.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

بالصور

بأسعار معقولة .. أحدث سيارات الميني فان من هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

مافيش حقن.. دراسة جديدة تكشف استبدال الإبر بخيط الأسنان | اعرف التفاصيل

خيط الاسنان
خيط الاسنان
خيط الاسنان

شركة سيارات كبرى تعلن إفلاسها رغم عملها في مجال التعديل

شركة سيارات
شركة سيارات
شركة سيارات

الجو نار بكرة.. أطعمة ومشروبات تقلل الحرارة

الحر
الحر
الحر

فيديو

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

المزيد