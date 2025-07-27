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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكله بقى وحش أوي.. تعليق مثير من إعلامي بشأن رسالة وداع وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

علّق الإعلامي أمير هشام على رسالة اللاعب وسام أبو علي الوداعية لجماهير النادي الأهلي، بعد انتقاله إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشارك الإعلامي أمير هشام رسالة وسام لجماهير الأهلي، وعلّق عليها قائلًا: “وسام كان ممكن يمشي من الأهلي بطريقة أفضل من كده بكتير، بس بصراحة اللي شكله بقى وحش قوي هو الاتحاد الفلسطيني، اللي واضح إنه تم استخدامه”.

وكان الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق الأهلي السابق، قد وجّه رسالة وداعية لجماهير القلعة الحمراء بعد رحيله عن الفريق.

وقال وسام عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: "جماهير النادي الأهلي العظيمة، جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة دي..."

وأضاف: “أولًا، عايز أشكر رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، اللي وقفوا جنبي من اليوم الأول، ودعموني دايمًا في الأوقات الصعبة زي ما شاركوني اللحظات الجميلة. الأهلي محظوظ جدًا بالرئيس الرائع ده، اللي بيهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء، وكان شرفًا لي إني أعمل تحت قيادته”.

وتابع: “أنا ممتن جدًا على الفرصة اللي حصلت عليها للانضمام لهذا النادي العظيم من سنة ونصف. النادي اللي منحني فرصة أظهر فيها نفسي كشخص وكلاعب كرة قدم أمام العالم، وأمام ملايين الجماهير الرائعة.. في الأهلي، تعلمت معنى الفوز، وشربت بذرة البطولات، وهي مشاعر هتعيش معايا للأبد”.

واستكمل وسام حديثه: “أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والمدربين، وكل من في النادي، اللي قضيت معاهم أيام جميلة. شكرًا لكل اللي وقفوا جنبي وخلّوني أحس إني وسط عيلتي. الروابط دي هتفضل معايا مدى الحياة”.

وأضاف: “عشنا لحظات رائعة وصعبة سوا، لكن الشيء اللي مش هنساه أبدًا هو قوتنا وقت التكاتف في الظروف الصعبة. وأخيرًا وليس آخرًا، والأهم: شكرًا لجمهور الأهلي العظيم”.

وتابع: "عارف إن الفترة الأخيرة كانت مليانة كلام وقصص، وكانت صعبة بيني وبينكم، لكن المهم بالنسبة لي إني عمري ما قصدت إيذاء علاقتنا. أنتم سبب سعادتي في كل ثانية لعبتها في النادي العظيم ده".

وأكد: "أنتم اللي شجعتوني أقدم أحسن حاجة عندي في كل ماتش، وخلّيتوني أحس بالفخر قدام عيلتي، وقدام شعب فلسطين كله. جمهور الأهلي هو صوت النادي وصورته قدام العالم، وأنا فخور إني لعبت قدامكم، وفخور إني لبست التيشيرت الأحمر. وبعتذر لو صدر مني أي حاجة ضايقتكم أو خلتكم تفكروا فيا بشكل مختلف".

واختتم قائلًا: "شكرًا ليكم، لأنكم دايمًا كنتم جنبي وساعدتوني على التطور والوصول. الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقولها: أنا حبيت كل لحظة من حياتي كلاعب في الأهلي... وسنلتقي مجددًا".

الإعلامي أمير هشام وسام أبو علي جماهير الأهلي الأهلي نادي كولومبوس الأمريكي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي السابق

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