شريف عبدالمنعم: ما يفعله مصطفى يونس «عيب».. ومُخالف لمبادئ الأهلي

أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن تصريحات مصطفى يونس تُعد مخالفة لمبادئ النادي الأهلي.

وقال عبد المنعم، في تصريحات للإعلامية سهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة ON: "أرفض بشدة تصريحات مصطفى يونس، وهي مرفوضة تمامًا."

وأضاف: “تصريحاته مرفوضة، ومن العيب أن تصدر من كابتن من كباتن الأهلي، عاش وتربّى في النادي، والأهلي له فضل كبير على مصطفى يونس”.

وتابع: "تصريحاته غير مقبولة، وكان يجب أن يعبّر عن اعتراضه في الغرف المغلقة، وليس أمام الجميع علنًا".

وأردف: “مصطفى يونس قد يكون تأثر بأشخاص من حوله فيما يخص إدارة الأهلي، وقرار شطبه لا يعنيني، فهناك مسؤولون وأعضاء جمعية عمومية هم أصحاب القرار”.

وواصل: "حتى هذه اللحظة، لم أصدق ما قاله مصطفى يونس، ولا أعلم سبب هذا الانتقاد اللاذع، وما وجه الاستفادة من ورائه".