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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. بعثة الأهلي تعود من تونس بعد نهاية المعسكر الخارجي

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

تعود اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى القاهرة بعد انتهاء معسكر الفريق الخارجي بمدينة طبرقة بتونس استعدادًا للموسم الجديد .
وانتظم النادي الأهلي فى معسكره الخارجي خلال الفترة من 18 الى 26 يوليو بمدينة طبرقة خاض خلال مباراتين وديتين امام الملعب والبنزرتى التونسى فاز فى الأولي 4 / 1 و فى الثانية بخماسية نظيفة فى اطار التجهيزات الخاصة بالموسم الجديد .
وحقق الفريق مكاسب عديدة من معسكره الخارجى حيث نجح الجهاز الفنى فى منح كافة اللاعبين بالقائمة التى سافرت الى تونس فرصة المشاركة فى المباراتين من أجل التعرف على امكانيات كافة اللاعبين بالاضافة الى مدى استيعاب اللاعبين لخطط الجهاز الفنى وطرق اللعب التى سيعتمد عليها الفريق فى المباريات المقبلة ..
ومع نهاية المعسكر من المقرر ان يحصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة قبل ان يعود للتدريبات الجماعية لبدء المرحلة النهائية من برنامج استعداد الفريق لبطولة الدوري التى تنطلق فعالياتها يوم 8 أغسطس المقبل .. ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال الأيام المقبلة من أجل زيادة الاحتكاك فى المباريات والوقوف على مستوى كافة اللاعبين قبل بدء الموسم الجديد .

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