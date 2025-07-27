سنلتقي مُجددًا.. كلمات وداع من «وسام أبوعلي» لجمهور الأهلي: جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة

وجّه وسام ابو علي، لاعب النادي الأهلي المنتقل إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، رسالة إلى جماهير الأهلي بعد انتقاله إلى ناديه الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال في منشور على صفحته: "جماهير النادي الأهلي العظيمة، جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة دي..

أولًا، عايز أشكر رئيس النادي، الكابتن محمود الخطيب، ومجلس الإدارة، اللي وقفوا جنبي من اليوم الأول، ودعموني وساندوني في الأوقات الصعبة، زي ما شاركتوني اللحظات الجميلة.

محظوظ جدًا إني لعبت تحت رئاسة الرئيس الرائع، اللي بيهتم بمصلحة النادي قبل أي شيء، وكان شرفًا ليّ إني أشتغل تحت قيادته."

وأوضح: "أنا ممتن جدًا على الفرصة اللي حصلت عليها للانضمام لهذا النادي العظيم من سنة ونص.

النادي اللي منحني الفرصة إني أُظهر للعالم من أنا، كشخص وكلاعب كرة قدم، وأمام ملايين من جماهيره الرائعة.

في الأهلي، اتعلمت معنى الفوز، وشربت بذرة تحقيق البطولات، وهي مشاعر هتعيش معايا للأبد."

وأضاف: "أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والمدربين، وكل من في النادي، اللي قضيت معاهم أيام جميلة،

وشكرًا لكل اللي وقف جنبي، وكان أحنّ عليّ من عيلتي. الروابط والعلاقات دي هتفضل معايا مدى الحياة."

وتابع: "عشنا لحظات رائعة وصعبة سوا، لكن الشيء اللي مش هنساه أبدًا هو قوتنا لما بنتكاتف في الأوقات الصعبة.

وأخيرًا، وليس آخرًا، شكرًا لجمهور الأهلي العظيم.

أنا غادرت الغرفة النهارده بدموع في عينيّ، كانت كلماتكم والقصص صعبة جدًا، وبيدفوني، لكن الأهم بالنسبة لي هو إني مشيت مرفوع الرأس، لسبب بسيط: إني بذلت كل ثانية بامتلكها في خدمة هذا النادي العظيم."**

وقال في ختام رسالته: "أنتم اللي شجعتوني عشان أقدّم أفضل حاجة عندي في كل ماتش، وخليتوني أعيش بالفخر قدّام عيلتي، وأرفع اسم فلسطين، بلدي.

جمهور الأهلي هو جمهور النادي وصورتي قدّام العالم، وأنا فخور إني لبّيت نداءكم، وتشرفت بقميص الأهلي الأحمر قدّامكم جميعًا.

وإذا صدر مني أي شيء يضايقكم، فكروا فيّ بشكل مختلف.

شكرًا ليكم، لأنكم دايمًا كنتم جنبي، وساعدتوني على التطور والوصول.

الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله: إن في يوم من الأيام، هترجع تاني كل لحظة من حياتي كلاعب في الأهلي... سنلتقي مجددًا".