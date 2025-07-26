مونديال الأندية.. المدير العام لكولومبوس الأمريكي يكشف كواليس انتقال وسام أبو علي للنادي

في تصريحات مثيرة سلطت الضوء على صفقة الانتقال الأبرز هذا الصيف، كشف عيسى تال، المدير العام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، عن الكواليس المعقدة وراء التعاقد مع النجم الفلسطيني وسام أبو علي، قادمًا من النادي الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات كانت طويلة وشاقة بدأت منذ يناير الماضي.

وقال تال في تصريحات لشبكة "givemesport" العالمية، إن انتقال وسام إلى الدوري الأمريكي لم يكن سهلًا على الإطلاق، خاصة بعد الأداء المذهل الذي قدمه اللاعب بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، حيث سجّل هاتريك تاريخي في شباك بورتو البرتغالي، وهو ما رفع من قيمته التسويقية وزاد من تمسك الأهلي به.

وأضاف المدير العام لكولومبوس كرو: "بدأنا التفاوض مع الأهلي منذ يناير، لكن تألق وسام في مونديال الأندية جعل الأمور أكثر تعقيدًا.. الهاتريك الذي سجله أغضبني لأنه زاد من صعوبة إتمام الصفقة. الأهلي نادٍ عريق وكبير في القارة الإفريقية، ويُدار باحترافية عالية، وهو ما لمسناه خلال كل مراحل التفاوض".

وأشار تال إلى أن الأهلي لم يكن راغبًا في التفريط باللاعب بسهولة، خاصة في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية وعربية بالحصول على خدماته، إلا أن رغبة وسام أبو علي في خوض تجربة الاحتراف بالدوري الأمريكي لعبت دورًا محوريًا في حسم الأمور لصالح كولومبوس.

وأوضح قائلًا: "وسام بذل مجهودًا كبيرًا من أجل الانضمام إلينا. كانت أمامه عدة عروض من أندية في الدوريات الخمسة الكبرى، لكنه تمسك بكولومبوس. هذا القرار يعكس شخصيته والتزامه، ونحن نثق في قدرته على صناعة الفارق معنا".

وتابع: "منذ أن بدأنا وضع قائمة التعاقدات، كان وسام أبو علي هو الاسم الأول دائمًا. تابعناه عن قرب، وأدركنا أنه اللاعب المناسب الذي نحتاجه لقيادة خط الهجوم".

يُذكر أن صفقة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار، إضافة إلى 2 مليون دولار مزايا تسويقية ومكافآت مشروطة، لتصبح واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ الأهلي الحديث، وأول صفقة احترافية من نوعها تربط نجمًا فلسطينيًا بالدوري الأمريكي عبر بوابة أحد أكبر الأندية الإفريقية.