إعلامي يحسم مصير أحمد نبيل كوكا مع الأهلي

كشف الإعلامي فتح الله زيدان مصير اللاعب أحمد نبيل كوكا مع النادي الأهلي بعد العودة من معسكر تونس.

وكتب فتح الله زيدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أحمد نبيل كوكا يرفض الاستمرار مع النادي الأهلي ويطالب بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي للانتقال لنادي قاسم باشا".

تلقى النادى الأهلى عرضًا رسميًا من قاسم باشا التركى، يطلب فيه ضم أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأحالت إدارة الكرة بالأهلى العرض الرسمى للجهاز الفنى بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفنى لحسم الموقف تمامًا.

ويتبقى لأحمد نبيل كوكا موسم واحد فقط فى عقده، ويسعى مسئولو الأهلى لتجديده فى الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادى اجتماعًا مع محمد يوسف المدير الرياضى وخوسيه ريبيرو عقب العودة للقاهرة لحسم العديد من الملفات على رأسها موقف كوكا ورحيله أو تجديد تعاقده.