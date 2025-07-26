اجتماع عاجل في الأهلي لحسم موقف كوكا

تلقى النادى الأهلى عرضا رسميا من قاسم باشا التركى، يطلب فيه ضم أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأحالت إدارة الكرة بالأهلى العرض الرسمى للجهاز الفنى بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفنى لحسم الموقف تماما.

ويتبقى لأحمد نبيل كوكا موسم واحد فقط فى عقده، ويسعى مسئولو الأهلى لتجديده فى الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادى اجتماعا مع محمد يوسف المدير الرياضى وخوسيه ريبيرو عقب العودة للقاهرة لحسم العديد من الملفات على رأسها موقف كوكا ورحيله أو تجديد تعاقده.

كما يتطرق الاجتماع الذى سيعقد عقب عودة البعثة من تونس، لحسم موقف ضم المهاجم الجديد بعد رحيل وسام أبوعلى إلى كولومبوس كرو الأمريكى.

كما يتضمن حسم قرار ريبيرو فى تجديد وتمديد عقود اللاعبين .