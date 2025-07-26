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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتفاق السعودي يتجه لضم أحمد حسن كوكا بعد تعثر صفقة دي يونج

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
إسلام مقلد

يواصل نادي الاتفاق السعودي تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية 2025، بهدف تعزيز خط هجوم الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث يسعى "فارس الدهناء" للتعاقد مع مهاجم صاحب خبرة دولية، قادر على قيادة الخط الأمامي بكفاءة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مكثفة أجرتها إدارة الاتفاق مع عدد من المهاجمين البارزين، كان في مقدمتهم الهولندي لوك دي يونج، نجم آيندهوفن السابق، إلا أن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب مطالب إضافية من وكيل اللاعب بشأن شروط التعاقد، ما دفع النادي لتغيير وجهته سريعًا نحو بديل مناسب.

وفي هذا الإطار، كشف الصحفي الفرنسي سانتي أونا، المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة "فوت ميركاتو"، أن إدارة الاتفاق فتحت باب التفاوض مع الدولي المصري أحمد حسن "كوكا"، ونجحت بالفعل في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب على الانتقال في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تجربته الأوروبية الأخيرة.

وأوضح التقرير أن أحمد حسن كوكا، البالغ من العمر 32 عامًا، بات قريبًا من التوقيع رسميًا للنادي السعودي، في ظل قناعة الإدارة والجهاز الفني بقدراته التهديفية وخبراته الواسعة، لا سيما وأنه لعب في عدد من الدوريات الأوروبية البارزة، من بينها البرتغالي، واليوناني، والتركي، وصولاً إلى الدوري الفرنسي.

ويُعد كوكا أحد أبرز المهاجمين المصريين الذين احترفوا في أوروبا خلال العقد الأخير، حيث بدأ مسيرته في صفوف ريو آفي البرتغالي، ثم انتقل إلى سبورتنج براجا، ومنه إلى أولمبياكوس اليوناني، قبل أن يخوض تجارب قصيرة في تركيا، وكان آخر ظهور له في الملاعب الأوروبية بقميص لوهافر الفرنسي، الذي لعب له لمدة ستة أشهر فقط.

ويرى مراقبون أن صفقة كوكا تمثل خيارًا مثاليًا للاتفاق، نظرًا لحاجة الفريق لمهاجم جاهز يمتلك خبرات دولية، ويمكنه الانسجام سريعًا مع أجواء دوري روشن السعودي، كما أن انتقاله دون مقابل مالي يسهم في ضبط ميزانية الانتقالات، لا سيما بعد تعثر التعاقد مع لاعبين ذوي رواتب مرتفعة مثل دي يونج وكالوم ويلسون.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية وتوقيع العقود بشكل نهائي.

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