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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف نصار: أسامة فيصل يرفض الرحيل عن البنك الأهلي.. وربيع ينتقل للزمالك

أسامه فيصل
أسامه فيصل
رباب الهواري

نفى اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، ما تردّد مؤخرًا حول تلقي النادي عروضًا رسمية من قطبي الكرة المصرية، الأهلي وبيراميدز، للظفر بخدمات المهاجم أسامة فيصل.

وأوضح أشرف نصار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد  في برنامج “الماتش” على قناة "صدى البلد": عدم وجود أي عروض أو أرقام تم تداولها بخصوص شراء اللاعب، مشددًا على أن علاقته بالنادي الأهلي ورئيسه، محمود الخطيب، ممتازة، وأن اتصالًا وديًا جمعهما قبل يومين يؤكد ذلك.

وواصل أشرف نصار أن اللاعب أسامة فيصل قد عبر عن رغبته الصريحة في عدم الرحيل عن البنك الأهلي خلال الفترة الحالية، موضحاً أن فيصل مصمم على الاستمرار مع الفريق بسبب مشاركة النادي في أكثر من بطولة، وهو ما يحفزه للبقاء.

ونفى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي الأقاويل التي تشير إلى وجود حظر على انتقال أي لاعب من صفوف البنك الأهلي إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة.

على صعيد آخر، كشف أشرف نصار عن النشاط الكبير للنادي في سوق الانتقالات الصيفية، حيث تم التعاقد مع عشرة لاعبين جدد حتى الآن لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وواصل  أشرف نصار، أن إدارة النادي وفرت لحسن أحمد حسن، لاعب فريق البنك الأهلي لكرة القدم مواليد 2012، الدعم الكامل له وذلك في إطار سياسة نادي البنك الأهلي الداعمة للمواهب الشابة، حيث قرر إقامة اللاعب في استراحة النادي، وتسهيل كافة أموره المعيشية والرياضية، بما يضمن له الاستقرار والتركيز الكامل على التدريبات وتطوير مستواه الفني.

واختتم أشرف نصار تصريحاته بالحديث عن انتقال اللاعب أحمد ربيع، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب في اللعب للزمالك كانت واضحة، وقد تم الجلوس مع إدارة النادي الأبيض وإنهاء كافة الإجراءات بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي، مؤكدًا وصول اللاعب لنادي الزمالك لإتمام انتقاله.

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