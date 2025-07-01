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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنك الأهلي يحسم موقفه من ضم أسامة فيصل وأحمد ربيع

البنك الأهلي
البنك الأهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، خلال تصريحاته في برنامج “بلس 90” على قناة النهار، أن نادي البنك الأهلي حسم موقفه النهائي بشأن ضم الثنائي أسامة فيصل وأحمد ربيع، رافضًا فكرة رحيلهما في الموسم الجديد، خاصة في ظل محاولات بعض الأندية الكبرى ضمهما.


 

لا عروض رسمية من الأهلي لضم أسامة فيصل

أوضح هشام أن المفاوضات بين النادي الأهلي والبنك الأهلي بشأن المهاجم الشاب أسامة فيصل لم تتعدَّ حدود الودّية، ولم تصل إلى مرحلة العروض الرسمية، ما يُصعّب من إمكانية انضمامه للفريق الأحمر في الموسم المقبل.


 

وأشار إلى أن محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أبدى تمسكًا شديدًا باللاعب، مؤكدًا أن النادي لن يسمح برحيله لأي نادٍ داخل مصر، سواء كان الأهلي أو الزمالك، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الأساسية للموسم المقبل.

أحمد ربيع خارج حسابات البيع

كما شدد هشام على أن إدارة البنك الأهلي أغلقت الباب تمامًا أمام فكرة بيع لاعب الوسط أحمد ربيع، لافتًا إلى أن اللاعب يُعد أحد الركائز المهمة في خطة النادي لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في الدوري الممتاز.

رؤية استراتيجية لبناء فريق قوي

في ختام تصريحاته، أوضح هشام أن نادي البنك الأهلي يسير وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تكوين فريق قوي وثابت العناصر، خاصة بعد المواسم الماضية التي شهدت تذبذبًا في الأداء، وهو ما يدفع الإدارة إلى التمسك بنجوم الفريق وعدم التفريط فيهم بسهولة، مهما كانت الإغراءات


 

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