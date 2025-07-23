أحمد السيد: أسامة فيصل الوحيد القادر على تعويض رحيل وسام أبو علي

أكد أحمد السيد نجم الأهلي السابق، أن أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي، هو الوحيد القادر على تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأحمر. .

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:رحيل وسام أبو علي خسارة فنية كبيرة للأهلي، ولاعب يمتلك إمكانيات مميزة

وأضاف: الأهلي سيجد صعوبة بالغة في تعويض رحيل وسام أبو علي، والأخير مهاجم متكامل من جميع النواحي، ولكن أرى أن أسامة فيصل بديل جيد لوسام أبو علي في الوقت الحالي.

وتابع: الأهلي لمع وسام أبو علي واللاعب لم يكن معروفا قبل انضمامه للأحمر، ولكن الأهلي أدار ملف وسام بطريقة احترافية، وقبلت اعتذار وسام ابو علي بسبب تصرفاته الأخيرة،

وقال: لابد أن يبحث الأهلي عن مهاجم جديد والمتاح امكانياته مش زي وسام أبو علي، والأهلي كان يفتقد لمثل نوعية وسام ابو علي منذ سنوات، ووسام مهاجم متكامل وهو مش زي كهربا ومحمد شريف