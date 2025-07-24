بيراميدز يقترب من خطف أسامة فيصل وسط صراع مع الأهلي

قطع نادي بيراميدز شوطًا كبيرًا نحو ضم المهاجم أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، في ظل مساعيه لتدعيم خط هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يتقدم بعرض رسمي لأسامة فيصل

وعلم صدي البلد، أن بيراميدز تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب الدولي صاحب الـ24 عامًا، في إطار خطة بديلة لتعويض الرحيل المحتمل للكونغولي فيستون ماييلي، الذي تحوم الشكوك حول استمراره مع الفريق، خاصة بعد رفض مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي العودة إلى الدوري المصري.

صراع بين الأهلي وبيراميدز علي مهاجم البنك الأهلي

ووفقًا للمصادر، فإن هناك تقاربًا واضحًا في المفاوضات بين بيراميدز والبنك الأهلي، بعد دخول الأهلي على خط التفاوض أيضًا لمحاولة ضم اللاعب، مما أشعل الصراع بين الجانبين.

ورغم اهتمام الأهلي، إلا أن بيراميدز يبدو الأقرب لحسم الصفقة، خصوصًا مع مرونة البنك الأهلي في التفاوض، ووجود رغبة في إدخال عناصر ضمن الاتفاق، أبرزهم لاعب الوسط محمود صابر، بالإضافة إلى إعارة محمد رضا "بوبو"، لدعم صفوف الفريق البنكي.

من جانبه، يملك أسامة فيصل اهتمامًا غير رسمي من بعض الأندية الأوروبية، إلا أن فرص انتقاله خارج مصر لا تزال قيد التقييم.