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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميشيل ديلجادو يرفض عرضا سعوديا جديدا ويتمسك بالبقاء مع فلامنجو

ميشيل ديلجادو
ميشيل ديلجادو
إسلام مقلد

رفض الجناح البرازيلي ميشيل ديلجادو، لاعب الهلال السعودي السابق، العودة مجددًا إلى الملاعب السعودية، بعدما تلقى عرضًا رسميًا من نادي العُلا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية نقلًا عن شبكة "Globo Esporte" البرازيلية، فإن نادي العُلا قد تقدم بعرض لفلامنجو البرازيلي لاستعارة ديلجادو لمدة موسم واحد مقابل 2.5 مليون دولار، مع إدراج بند يتيح شراء عقد اللاعب نهائيًا مقابل 4 ملايين دولار إضافية.

لكن اللاعب نفسه رفض العرض بشكل قاطع، بسبب عدم رغبته في اللعب بدوري "يلو" للدرجة الأولى السعودي، رغم الجدية التي أظهرها النادي في مفاوضاته مع فلامنجو.

وكان ديلجادو قد رحل عن الهلال في صيف 2024 عائدًا إلى ناديه البرازيلي فلامنجو، بعد مسيرة ناجحة مع "الزعيم" امتدت لنحو موسمين ونصف، منذ انتقاله في يناير 2022.

وخلال تلك الفترة، تألق ديلجادو بقميص الهلال وساهم بشكل لافت في تحقيق ست بطولات، توزعت بين لقبين في دوري روشن السعودي، ولقبين في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبين آخرين في كأس السوبر السعودي، ليترك بصمة قوية في واحدة من أنجح مراحل الهلال الحديثة.

ويبدو أن ديلجادو، البالغ من العمر 28 عامًا، يفضّل في الوقت الراهن خوض تحدٍ جديد مع فلامنجو في البرازيل بدلاً من العودة مجددًا إلى الدوري السعودي، لا سيما أن عرض العلا جاء من نادٍ لا يلعب في دوري الأضواء، وهو ما لا يتماشى مع طموحاته الكروية في هذه المرحلة من مسيرته.

ويُعد قرار ديلجادو برفض العرض بمثابة تأكيد على رغبته في الاستمرار بالمنافسة على أعلى المستويات، رغم الإغراءات المالية التي كانت مطروحة ضمن صفقة انتقاله المحتملة إلى السعودية.

ميشيل ديلجادو ديلجادو الملاعب السعودية فلامنجو فلامنجو البرازيلي

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