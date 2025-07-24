ميلان يوافق على بيع إيمرسون رويال لفلامنجو.. والصفقة تُعيد رسم خريطة الانتقالات بين أوروبا والبرازيل

توصل نادي ميلان الإيطالي ونظيره فلامنجو البرازيلي إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال الظهير الأيمن البرازيلي إيمرسون رويال إلى صفوف الفريق البرازيلي، في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بقيمة 9 ملايين يورو.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن الناديين بصدد تبادل الوثائق الرسمية لإتمام الصفقة في الساعات القليلة المقبلة، بعد أن توصل فلامنجو إلى اتفاق شخصي مع اللاعب، وسارع بإنهاء كافة التفاصيل مع ميلان، متفوقًا على عرض سابق من بشكتاش التركي.

وكان من المتوقع أن ينتقل رويال إلى بشكتاش على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، إلا أن دخول فلامنجو في الساعات الأخيرة غير وجهة اللاعب كليًا، ما دفع النادي التركي إلى الانسحاب من الصفقة، ليظفر النادي البرازيلي بخدماته.

ويُعد انتقال إيمرسون إلى فلامنجو خطوة مهمة للفريق البرازيلي الذي يسعى لتعزيز صفوفه بخبرات أوروبية، خاصة مع اقتراب رحيل مدافعه الشاب ويسلي فرانكا إلى نادي روما الإيطالي في صفقة ضخمة تُقدر بـ25 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كحوافز ومتغيرات.

ومن المتوقع أن يُسهم قدوم رويال في سد الفراغ الذي سيخلفه فرانكا في خط الدفاع، مع الاعتماد على خبرة اللاعب في الدوريات الأوروبية، خاصة بعد فترات قضاها في برشلونة، ريال بيتيس، وتوتنهام، قبل انتقاله إلى ميلان.

وتشير المعطيات إلى أن الصفقة تصب في مصلحة كافة الأطراف، حيث يستعيد إيمرسون فرصة المشاركة بانتظام في دوري بلاده، بينما يستفيد ميلان ماديًا من لاعب خرج من حسابات الجهاز الفني، ويضمن فلامنجو تواجد ظهير بجودة أوروبية، بالتوازي مع إعادة هيكلة صفوفه الدفاعية استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية.

وبذلك تدخل الصفقة ضمن سلسلة من التحركات التي تشهدها سوق الانتقالات هذا الصيف بين الأندية الأوروبية واللاتينية، في ظل رغبة العديد من الفرق في تعزيز صفوفها بلاعبين ذوي خبرة، وسط منافسة شرسة على ضم الأسماء البارزة قبل انطلاق الموسم الجديد.