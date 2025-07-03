البنك الأهلي يحسم مصير أسامة فيصل

كشف مصدر مسؤول داخل نادي البنك الأهلي، في تصريحات خاصة لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة النادي قررت بشكل نهائي الإبقاء على اللاعب أسامة فيصل وعدم التفريط في خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لا نية لرحيله في الميركاتو الحالي

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة البنك الأهلي أغلق تمامًا ملف رحيل اللاعب في الميركاتو الجاري، مشددًا على تمسك الجهاز الفني والإدارة باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل، وعدم النظر في العروض المقدمة له، سواء من أندية داخلية أو خارجية.

وأكد: “اللاعب مستمر معنا، ولا توجد أي نية للتفريط فيه، وقد أغلقنا باب التفاوض بشأنه تمامًا”.

تمسك بجميع عناصر الفريق

وأشار المصدر إلى أن الإدارة تسعى للحفاظ على قوام الفريق الأساسي، وأنها حريصة على الاستقرار الفني خلال فترة الإعداد الحالية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال: “نتمسك بجميع اللاعبين المتواجدين حاليًا في معسكر الإعداد، ونسعى لتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة فنيًا وبدنيًا”.



تدعيمات قوية في الميركاتو



وكان البنك الأهلي قد أبرم عددًا من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي، في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق، حيث تعاقد النادي مع:





عمرو الجزار

محمد بن شرقي، اللاعب المغربي المعروف

مصطفى دويدار

أحمد أمين أوفا

بالإضافة إلى الحارس الشاب الصاعد أحمد طارق سليمان





أهداف واضحة للموسم المقبل

يأتي هذا التوجه من النادي في إطار خطة واضحة للاستقرار الفني والتكتيكي، مع الاعتماد على مجموعة من اللاعبين المميزين، سواء من أصحاب الخبرات أو العناصر الشابة الصاعدة، بهدف تقديم موسم قوي والمنافسة في بطولة الدوري الممتاز



