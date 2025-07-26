على مسئولية أحمد ياسر .. انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي

كشف أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي السابق، عن انتقال أسامة فيصل إلى صفوف النادي الأهلي.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ربنا يوفقك يا حبيبي في النادي الأهلي، انت تستاهل كل خير".

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن اللاعب أسامة فيصل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور:"الأهلي يرفع عرضه المالي لشراء أسامة فيصل و يوافق علي المبلغ المطلوب من البنك الأهلي".

وكانت قد كشفت بعض التقارير الصحفية، أن إدارة النادي الأهلي السعودي بدأت في مفاوضات ضم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة عقب رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي انتقل إلى صفوف السد القطري.

وأكد الصحفي بول جويس، أن الأهلي يدرس حاليًا تقديم عرض رسمي لضم نونيز، وذلك وفقا لطلب المدير الفني ماتياس يايسله، الذي يسعى لتدعيم الفريق.

ويواصل النادي تحركات لتدعيم أكثر من مركز بطلب من المدرب النمساوي.