خالد الغندور يكشف اقتراب بيراميدز من خطف صفقة الأهلي الهجومية

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اقتراب انتقال المهاجم أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”: “بيراميدز بيخلّص في أسامة فيصل بعد موافقة اللاعب ودفع المقابل المادي للبنك الأهلي”.

وأشار الغندور إلى أن الصفقة باتت في مراحلها الأخيرة، بعد موافقة اللاعب على العرض المقدم.

وكان اسم أسامة فيصل ارتبط بالانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وخاصة بعد اقتراب رحيل نجم المارد الأحمر وسام أبو علي للدوري الأمريكي.