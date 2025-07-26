هدف الأهلي .. بيراميدز يقترب من ضم صفقة أجنبية | خاص

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز ،عن إقتراب ضم صفقة الأهلي التى كان يسعى لضمها فى الموسم الماضى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن بيراميدز أنهى الإتفاق مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب نادي بانيك أوسترافا التشيكي.

وشدد المصدر على أن إيفرتون دا سيلفا سيكون أولى صفقات بيراميدز في الميركاتو الصيفي الجارى.

وتابع، من المفترض أن يظهر إيفرتون دا سيلفا فى الأيام القادمة فى معسكر الفريق بتركيا ، لخضوعه للكشف الطبي والتوقيع على العقود ليكون لاعباً فى صفوف بيراميدز.

ارتبط اسم الجناح الجنوب أفريقي ريليبوهيلي موفوكينج، لاعب أورلاندو بايرتس، بالرحيل عن صفوف "القراصنة" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط أنباء عن اهتمام نادي بيراميدز بضمه لتعويض رحيل نجمه إبراهيم عادل.



وكان بيراميدز قد أعلن مؤخرًا انتقال إبراهيم عادل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 5 ملايين دولار، لتبدأ إدارة النادي "السماوي" رحلة البحث عن بديل هجومي مميز.

ويطمح نادي بيراميدز إلى مواصلة سلسلة إنجازاته بعد التتويج بلقب كأس مصر موسم 2023-2024، ثم التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة، ليضمن المشاركة في ثلاث بطولات قارية كبرى: السوبر الأفريقي، كأس الإنتركونتيننتال، وكأس العالم للأندية 2029.جدير بالذكر أن فريق بيراميدز يتواجد حاليًا في تركيا من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026، حيث سيخوض مباراة ودية غدًا السبت ضد قاسم باشا التركي.