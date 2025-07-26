صفقة مميزة.. لاعب جديد يقترب من صفوف بيراميدز | من هو؟

تصدر الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لاعب نادي بانيك أوسترافا التشيكي محركات البحث بعد اقترابه من صفوف نادي بيراميدز فما القصة ؟.

بيراميدز ينجح في حسم صفقة إيفرتون دا سيلفا

نجح نادي بيراميدز في حسم صفقة التعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لاعب نادي بانيك أوسترافا التشيكي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 3 ملايين دولار، ليصبح بذلك أحدث تدعيم هجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم إيفرتون، صاحب الـ28 عاما، قد ارتبط في أكثر من مناسبة بالانتقال إلى النادي الأهلي، وسط اهتمام كبير من القلعة الحمراء بضمه في مواسم سابقة، إلا أن المفاوضات توقفت منذ فترة طويلة، ما فتح الباب أمام بيراميدز للظفر بخدمات اللاعب.

وأعلن المدير الفني لنادي بانيك التشيكي، بافل هابال، غياب إيفرتون عن اللقاء المقبل في الدوري الأوروبي، مؤكدا أن اللاعب في طريقه للانضمام إلى أحد الأندية المصرية، لكنه استبعد أن يكون الأهلي هو الوجهة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب حاليا للفحوصات الطبية في بلاده تمهيدا للإعلان الرسمي عن انضمامه لبيراميدز، على أن يتم قيده محليا وافريقيا.

وتأتي الصفقة لتعويض رحيل إبراهيم عادل، الذي انتقل مؤخرا إلى الجزيرة الإماراتي.

من هو إيفرتون دا سيلفا؟

إيفرتون راموس دا سيلفا، من مواليد 28 ديسمبر 1996 في مدينة مكابا البرازيلية، بدأ مسيرته الكروية مع نادي ساو برناردو في البرازيل، قبل أن يشق طريقه نحو أوروبا في عام 2016 عبر بوابة نادي زلاتيه مورافتسه السلوفاكي.

تنقل اللاعب بين عدة أندية أوروبية، من بينها سلافيا براج، ملادا بوليسلاف، باردوبيتسه، وفيون زلات مورافس، قبل أن يستقر به الحال في صفوف نادي بانيك أوسترافا التشيكي في يوليو 2024 بعقد يمتد حتى صيف 2027.

يشغل إيفرتون مركز الجناح الهجومي والمهاجم الصريح، ولفت الأنظار بمستواه المميز في الدوري التشيكي، حيث خاض 56 مباراة مع بانيك، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وفي الموسم الماضي فقط، شارك في 22 مباراة، أحرز خلالها 13 هدفا وصنع 6.

وتقدر القيمة السوقية للاعب بحسب موقع "ترانسفير ماركت" بنحو 3 ملايين دولار، ما يجعله أحد أبرز الأسماء الأجنبية التي تنضم للدوري المصري هذا الصيف.