السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. صور

أدلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بصوته في انتخابات الهيئة العليا للحزب، التي تُجرى اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بمقر الحزب الرئيسي في شارع بولس حنا بالدقي، لاختيار 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية.



وتشهد الانتخابات اختيار 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات، وبحث التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للحزب.

وتتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات، بالتعاون مع أعضاء هيئة النيابة الإدارية، تنظيم إجراءات العملية الانتخابية، بدءًا من تسجيل حضور أعضاء الهيئة الوفدية، مرورًا بعملية التصويت وفرز الأصوات، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات والتصويت على تعديلات اللائحة الداخلية.

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة أصدر القرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، بشأن دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، لانتخاب أعضاء الهيئة العليا ومناقشة الملفات التنظيمية والسياسية والمالية.