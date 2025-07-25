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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يحسم صفقة جناح برازيلي جديد

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

أتم نادي بيراميدز تعاقده مع جناح برازيلي مميز، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار خطة النادي لتعويض رحيل النجم إبراهيم عادل، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف الجزيرة الإماراتي بشكل رسمي.

وكشف مصدر مسئول داخل النادي، أن اللاعب الجديد ليس لوكس ريبيرو كوستا نجم صن داونز كما تردد، بل هو جناح برازيلي آخر يتمتع بإمكانيات فنية عالية، ويُنتظر أن يشكل إضافة كبيرة للفريق في الموسم المقبل، مؤكدًا أن الإدارة ستعلن عن الصفقة فور الانتهاء من بعض الترتيبات الخاصة بقائمة اللاعبين الأجانب.

ويأتي هذا التأخير في الإعلان الرسمي بسبب حاجة بيراميدز لإخلاء مكان في قائمته، التي تضم حاليًا كلا من: الكونغولي فيستون ماييلي، المغربيين وليد الكرتي ومحمد الشيبي، البوركيني بلاتي توريه، والجنوب أفريقي فخري لاكاي.

ومن المنتظر أن يتم قيد الجناح البرازيلي الجديد بعد حسم مصير أحد اللاعبين الأجانب، ويُعد فيستون ماييلي الأقرب للرحيل، خاصة في ظل رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة، وسط تقارير تؤكد امتلاكه عرضًا رسميًا من نادي الفتح السعودي.

نادي بيراميدز بيراميدز جناح برازيلي فترة الانتقالات الصيفية الجارية إبراهيم عادل

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