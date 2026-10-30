أمين صندوق الوفد يعرض الميزانية العمومية على الهيئة الوفدية.. مستندات

عرض الدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، الميزانية العمومية للحزب عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، كما تنشر قائمة المركز المالي المقارنة كما في 28 أكتوبر 2026، مقارنةً بـ31 ديسمبر 2025، بالجنيه المصري، وأيضًا قائمة الدخل عن الفترة المالية من 1 يناير حتى 28 أكتوبر 2026، والتي تشمل الإيرادات والمصروفات.

وأكد حسان أمام الهيئة الوفدية المنعقدة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 لانتخاب 50 عضوًا للهيئة العليا و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب النظر في تعديلات دستور الوفد «اللائحة الداخلية للحزب»، أن خزينة الوفد شهدت انتعاشًا خلال الفترة الماضية من خلال التبرعات وقد أتممت عملى على أكمل وجه موجهًا الشكرة للإدارة المالية في الحزب على عملها خلال الفترة الماضية.