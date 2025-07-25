بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة قاسم باشا التركي

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة إسطنبول؛ استعدادا لمواجهة قاسم باشا التركي، وديا، مساء السبت، في إطار معسكر الإعداد الخارجي.

ويحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا، في السادسة من مساء السبت، على ملعب مجمع تدريب نادي قاسم باشا في مدينة إسطنبول، في ثاني المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي.

وغادرت البعثة معسكرها المقام في مدينة "أزميت"، ظهر اليوم، متوجهة إلى إسطنبول؛ تمهيدا لخوض التدريب الأخير، وكذلك المباراة الودية الهامة.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز معسكره بمباراة ودية ثالثة ستقام يوم الإثنين المقبل، وسيتم الإعلان عن طرفها، قبل العودة للقاهرة عصر الثلاثاء، لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق الدوري الممتاز.