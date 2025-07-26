بيراميدز يواجه قاسم باشا التركي ودياً اليوم

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة اسطنبول استعدادا لمواجهة قاسم باشا التركي وديا مساء اليوم في إطار معسكر الإعداد الخارجي.

ويحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا في السادسة من مساء اليوم على مجمع تدريب نادي قاسم باشا في مدينة اسطنبول التركية، في ثاني المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي.

كانت البعثة غادرت ظهر أمس معسكرها المقام في مدينة "أزميت" متوجهة إلى اسطنبول تمهيدا لخوض التدريب الأخير، وكذلك المباراة الودية المهمة.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز معسكره بمباراة ودية ثالثة ستقام يوم الاثنين المقبل وسيتم الإعلان عن طرفها، قبل العودة للقاهرة عصر الثلاثاء، لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق الدوري الممتاز.