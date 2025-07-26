هل ينتهي شهر العسل مع بيراميدز؟.. حالة غضب واستياء تهز جدران الزمالك

كشف تقرير عبر قناة «أون تايم سبورت» عن تفاصيل وجود حالة غضب كبيرة داخل نادي الزمالك تجاه مسئولي نادي بيراميدز بسبب موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل أزمة الزمالك وبيراميدز

وأكد التقرير أن حالة الغضب الكبيرة في الزمالك تجاه مسئولي بيراميدز جاءت بسبب تدخل ومنافسة الأخير للزمالك في عدة صفقات.

وأشار التقرير إلى أن إدارة نادي الزمالك غاصبة وهناك حالة استياء غير معلنة بسبب تدخل نادي بيراميدز طرف مع أي صفقة يبادر مجلس الادارة بالتفاوض معها.

وأضاف التقرير، أن ما اغضب مجلس الادارة هو تدخل بيراميدز طرف في صفقة محمد إسماعيل لاعب زد