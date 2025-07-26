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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتجاه داخل الأهلي لبيع نجم الفريق قبل انتهاء عقده.. تفاصيل

لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن اتجاه داخل النادي الأهلي لبيع لاعب الفريق أحمد نبيل كوكا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "ندرس الموافقة على بيع كوكا للاستفادة ماليًا من رحيل اللاعب خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي مجانا في يناير المقبل".

وحقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا بخماسية دون رد على نظيره البنزرتي التونسي في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في معسكر الفريق التحضيري في تونس، مساء أمس الجمعة.

وكان قد رد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأثير انتقادات الجماهير ومطالبتهم بالفوز بكل البطولات، على الجهاز الفني واللاعبين.

وقال ريبيرو في تصريحات عقب المباراة على قناة الأهلي: "سعيد بفترة المعسكر كانت فترة إيجابية، وكان الهدف منها تحقيق الأهداف والخطط التكتيكية التي أرغب في تطبيقها خلال الفترة القادمة".

وتابع: "أرى أننا نقترب من طريقة اللعب المطلوبة، وأرى أهمية الزيادة في خط الهجوم، اللاعبين كان لديهم حماس كبير جدا لتسجيل الأهداف، ودا شيء إيجابي".

وأضاف: "انتقادات الجماهير ومطالبتها لا تسبب لنا أي ضغوطات، الضغط سيمكنا من تحقيق الأهداف، والجماهير تعرف قيمة فريقها جدا، ومن الطبيعي أن يطالبونا بالأفضل، وبدون هذا لن يفعل الفريق شيء، لكننا ليس لدينا وقت ودائما هنكون مضغوطين".

أحمد حسن كوكا أحمد نبيل كوكا النادي الأهلي

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