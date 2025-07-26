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فتوح يظهر في "بورتو ساوث بيتش" بعيدًا عن معسكر الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتوح يظهر في "بورتو ساوث بيتش" بعيدًا عن معسكر الزمالك

احمد فتوح
احمد فتوح
ملك موسى

أثارت صورة تم تداولها اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلاً واسعًا بين جماهير القلعة البيضاء، بعد ظهوره في قرية "بورتو ساوث بيتش" بالعين السخنة.

الصورة التي نُشرت من خلال أحد المسؤولين داخل القرية، أظهرت اللاعب خلال زيارة خاصة وسط حالة ترحيب حار، وعبارات من نوعية "منورنا يا كابتن"، في وقت يتغيب فيه فتوح عن تدريبات الزمالك ومعسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للموسم الجديد.

ورأى عدد كبير من جماهير الزمالك أن تصرف اللاعب يُعد استهتارًا واضحًا وغير مقبول، خصوصًا في ظل التزام باقي عناصر الفريق بالبرنامج الإعدادي للموسم المقبل. وطالب البعض إدارة النادي باتخاذ موقف حاسم تجاه غياب اللاعب المتكرر، معتبرين أن الأولوية حاليًا يجب أن تكون في الاستغناء عن فتوح، والاستفادة منه ماليًا بالتعاقد مع ظهير أيسر ملتزم داخل وخارج الملعب.

يُذكر أن فتوح كان قد غاب عن عدد من الفترات التحضيرية في المواسم الماضية لأسباب متعددة، وهو ما يزيد من حجم الانتقادات الموجهة إليه مؤخرًا.

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