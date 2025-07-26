قرار حاسم من الزمالك بشأن ثنائي الفريق

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تأجيل حسم ملف تجديد عقدى الثنائى حسام عبد المجيد ومحمد السيد، نجما الفريق ، لحين الانتهاء من فترة الانتقالات الصيفية الجارية

ويتبقى فى عقد حسام عبد المجيد موسمان، بينما ينتهى عقد محمد السيد بنهاية الموسم المقبل، إلا أن إدارة الزمالك قررت تاجيل الأمر من أجل التركيز على دعم الفريق بصفقات جديدة وتجهيز قائمة الموسم الجديد

وأكد مصدر داخل الزمالك أن النية تتجه للحفاظ على استقرار الفريق ومنع أى لاعب من الوصول إلى “منطقة السماح” وهى آخر 6 شهور فى العقد

وأضاف المصدر أن هناك ثقة كبيرة فى اللاعبين ورغبتهم فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء.