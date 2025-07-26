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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف صبحي: المنشآت الشبابية والرياضية تدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان

اشرف صبحي
اشرف صبحي
ياسمين تيسير

استهل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولته التفقدية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، بافتتاح حمام السباحة نصف الأوليمبي بنُزل شباب الجيزة الدولي، برفقة المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، في إطار جولة ميدانية موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على أن تكون كل منشأة رياضية بمثابة منصة حقيقية لاكتشاف المواهب ودعم أبناءنا من النشء والشباب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الشبابية والرياضية لكل قرية ونجع، بما يحقق العدالة في توزيع الفرص، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة تشهد طفرة ملحوظة في تطوير البنية التحتية الرياضية، ونعمل على تعميم هذا النموذج في كافة المحافظات.

أشار وزير الرياضة إلى أن افتتاح حمام السباحة بالنُزل الدولي اليوم يمثل خطوة مهمة في إطار دعم رياضات السباحة وتوفير بيئة تدريبية متطورة على أعلى مستوى، موضحاً أن هذه المنشآت ليست فقط للرياضة، بل لها دور مجتمعي وثقافي وتنموي متكامل يخدم مختلف الفئات العمرية.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن تطوير هذه المنشآت  في كافة أنحاء الجمهورية يتم وفق أحدث المواصفات الفنية لضمان تقديم خدمات متميزة لشباب المحافظة، لتكون المنشآت الشبابية والرياضية منارات تنموية تخدم المواطنين وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن مراكز الشباب تُعد ركيزة محورية في تنمية مهارات وقدرات الشباب، وصقل مواهبهم الرياضية والثقافية، فضلًا عن تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لديهم، وذلك من خلال توفير بيئة إيجابية وآمنة تُشجع على الإبداع وتبادل الأفكار البناءة، بما يُسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمراكز الشباب، والتي تشهد أعمال تطوير متواصلة لضمان توفير مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، وتفريغ طاقات الشباب بشكل إيجابي وبنّاء، في انعكاس واضح لتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل .

وثمّن محافظ الجيزة التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ خطة تطوير شاملة لعدد كبير من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بما يحوّلها إلى متنفس رياضي وثقافي واجتماعي حقيقي، يُلبي تطلعات الشباب، ويعزز من مساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات الوزير التفقدية بمختلف المحافظات، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، والتعرف على آخر مستجدات التطوير ورفع الكفاءة، بما يضمن تفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية وتعظيم الاستفادة منها في خدمة النشء والشباب.

ويشمل برنامج الزيارة افتتاح عدد من الملاعب الرياضية الجديدة، منها "ملعب خماسي بمركز شباب كفر غطاطي، ملعب ثلاثي وملعب خماسي بمركز شباب ساقية مكي، ملعب خماسي وملعب سداسي بمركز شباب جزيرة الدهب".

وزير الرياضة اشرف صبحي صبحي

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