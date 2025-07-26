قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع 23 متهما فى قضية منصة VSA من السفر
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي ضد ميلان فى ودية هونج كونج
بنسبة نجاح 53.99%.. اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025
رئيس الوزراء المجري: خطر الحرب العالمية الثالثة يتزايد
موعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025
الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
ثنائي البنك الأهلي وزد يغادران المعسكر في الطريق إلى الزمالك
النيابة العامة تحذر من انتشار منصات الاستثمار الوهمية
فتوح يظهر في "بورتو ساوث بيتش" بعيدًا عن معسكر الزمالك
الصين: 69 مليار يوان لـ استبدال السلع الاستهلاكية القديمة لدى المواطنين
فيلسوف حقيقى .. عمرو أديب يتغزل بالهضبة في أحدث ظهور
فلوس ومشاهدات .. مفاجأت في أزمة فتاة مترو الأنفاق مع الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب يختتم معسكره بالإسكندرية استعدادا للدوري

المقاولون العرب
المقاولون العرب
حسام الحارتي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني، معسكره بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026. 
ويستأنف الفريق تدريباته بعد غد الاثنين بالقاهرة في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد. 
ومن جانبه شدد المهندس محمد عادل فتحي ، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، بنادي المقاولون العرب أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد وأداء الفريق خلال المباريات الودية بمعسكر الإسكندرية الذي انطلق السبت الماضي واختتم بمواجهة القناة مساء الجمعة .

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، لتقديم موسم قوي يليق باسم نادي المقاولون العرب ثالث أكبر الأندية المصرية تتويجا بالبطولات . 
ومن جانبه أكد طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة أن معسكر الفريق بالإسكندرية كان ناجحا وحقق أهداف الجهاز الفني بقيادة محمد مكي، بعد خوض 4 مباريات ودية قوية أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج والقناة، وذلك في خطة الجهاز لتجهيز الفريق لانطلاق الدوري وإحداث حالة من التجانس والانسجام بين عناصر الفريق والوافدين الجدد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى بملعب النادي بالجبل الأخضر  استعدادا للموسم الجديد 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين وذلك قبل معسكره بالإسكندرية بالمرحلة الثانية لفترة الاعداد  .

نادي المقاولون العرب محمد مكي القاهرة الإسكندرية الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات 2025

العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ترشيحاتنا

جانب من المباحثات

اختتام المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية وأمريكا دون نتائج ملموسة

ويتكوف

كيف أجهض المبعوث الأمريكي مفاوضات الدوحة بشأن غزة؟

أرشيفية

الحرس الثوري الإيراني: مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 في الهجوم على محكمة مدينة زاهدان

بالصور

كاديلاك ماري كاي الوردية الأيقونية تتحول إلى سيارة كهربائية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

وسط محاولات خلاص ترامب من التهمة المشينة.. مسئول قانوني أمريكي يستجوب شريكة إبستين

إبستين وماكسويل
إبستين وماكسويل
إبستين وماكسويل

فورد لا تصنع السيارات فقط.. سعر صابونة برونكو F-150

صابونة فورد برونكو
صابونة فورد برونكو
صابونة فورد برونكو

بعد إصابة المذيع إبراهيم الكرداني به.. ما هو مرض الحزام الناري وأعراضه؟

الإعلامي إبراهيم الكرداني
الإعلامي إبراهيم الكرداني
الإعلامي إبراهيم الكرداني

فيديو

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد