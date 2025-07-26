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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملفات ساخنة على طاولة الخطيب مع يوسف وربيرو بعد عودة بعثة الأهلي من تونس

الخطيب
الخطيب
القسم الرياضي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي اجتماعا مع محمد يوسف المدير الرياضى وخوسيه ريبيرو المدير الفني عقب العودة للقاهرة لحسم العديد من الملفات على رأسها موقف كوكا ورحيله أو تجديد تعاقده.

موقف المهاجم الجديد

ويتطرق الاجتماع الذى سيعقد عقب عودة البعثة من تونس، لحسم موقف ضم المهاجم الجديد بعد رحيل وسام أبوعلى إلى كولومبوس كرو الأمريكى.

ويتضمن حسم قرار ريبيرو فى تجديد وتمديد عقود اللاعبين.

عروض ضم أليو ديانج

وأكدت إدارة الكرة أنها لم تتلق أى عروض رسمية لضم المالى اليو ديانج لاعب الوسط سواء من الوكرة القطرى أو غيره، وقالت إن الوكرة لم يطلب ضم ديانج، ونسعى لتجديد تعاقد اللاعب الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى ظل تمسك الجهاز الفنى ببقاء اللاعب.

ونفت الإدارة تفاوض الأهلى مع أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطنى ولوهافر الفرنسى كما تردد فى الساعات الماضية، وكل الموضوع أن أحد وكلاء اللاعبين عرضه عليهم، مؤكدة أن الأهلى يسعى لدعم مركز المهاجم ولكن أحمد حسن كوكا خارج الحسابات تماما.

محمود الخطيب الخطيب الأهلي بعثة الأهلي في تونس معسكر الأهلي

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