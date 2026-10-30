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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدعم مرضى الأورام بالعاشر من رمضان.. محافظ الشرقية يشهد إطلاق القافلة الطبية «حلم وبيتحقق»

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات القافلة الطبية الكبرى «حلم وبيتحقق»، المتخصصة في دعم مرضى الأورام والكشف المبكر عنها، والتي تستهدف تقديم خدماتها إلى 1000 مواطن، وذلك بمركز صحة الحي الخامس عشر الجديد بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، في خطوة تعزز جهود دعم المرضى وتفتح آفاقًا جديدة لتحقيق حلم إنشاء مستشفى مصر لعلاج الأورام بالمجان.

جاء ذلك بحضور محمد الصادق وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية، والدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتورة دعاء أباظة مديرة إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية ومسئولة التطعيمات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والدكتورة هدى ناجي مديرة إدارة العاشر من رمضان الصحية والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية العاشر  ومحمود المسلمي رئيس مجلس أمناء أنهار الخير والمهندسة داليا غانم نائب رئيس مجلس الأمناء ومدير فرع العاشر وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتفقد محافظ الشرقية ومرافقوه أقسام القافلة الطبية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسؤل القافلة حول طبيعة الخدمات المقدمة وآليات استقبال الحالات وتوجيهها إلى العيادات المناسبة وفقًا للتخصصات الطبية لتقديم الكشف الصحي عليهم لتوفير رعاية صحية متكاملة.

واستعرض مسؤول القافلة لمحافظ الشرقية الخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها القافلة لمرضى الأورام، والتي تشمل متابعة الحالات وتقييم الحالات المشتبه في إصابتها وإجراء الفحوصات اللازمة وفقًا للتقييم الطبي، بمشاركة نخبة من أساتذة واستشاريي الأورام بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة، إلى جانب متخصصين من الجامعات والمراكز الطبية بالزقازيق ودمياط والمنصورة والإسماعيلية.

وأشار إلى توفير الدعم النفسي والإنساني للمرضى، بما يسهم في بث الأمل والطمأنينة في نفوسهم، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية المتخصصة، بما يضمن توجيه كل حالة إلى المسار العلاجي المناسب موضحاً أنه تم فحص أولي لمبادرة صحة المرأة 57 حالة وتحويل 31 حالة لسيارة صحة المراة لعمل أشعة الماموجرام حتى الآن، كما تم فحص 27 حالة بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ضمن فعاليات أكتوبر وردي للتوعية بسرطان الثدي.

وحرص محافظ الشرقية، خلال جولته، على إجراء حوار مباشر مع الأطقم الطبية المشاركة، للوقوف على أعداد المترددين على القافلة منذ بدء العمل، والتعرف على طبيعة الخدمات المقدمة لهم، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتلبية احتياجات المرضى.

كما التقى عددًا من المواطنين المترددين على القافلة، للاطمئنان على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة إليهم، والتعرف على مدى رضاهم عن الرعاية الطبية التي يتلقونها، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تقديم خدمات صحية متميزة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتخفف عنهم أعباء الحصول على العلاج.

وشهدت فعاليات القافلة فقرة استعراضية للأطفال حاملين الورود بمشهد يعبر عن الأمل والمحبة، وعرض فيلم تسجيلي عن إنشاء مستشفى مصر لعلاج الأورام بالمجان بمدينة العاشر من رمضان، واستعراض فكرة إنشاء المستشفى، ورحلة الحلم وخطوات تحقيقه.

وخلال الاحتفالية ألقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، كلمة، أكد خلالها حرص المحافظة على دعم المبادرات الصحية والقوافل الطبية المجانية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج، خاصة لمرضى الأورام والفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الطبية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

ووجه الشكر والتقدير للقائمين على القافلة والأطقم الطبية المشاركة، مثمنًا جهودهم الإنسانية ودورهم في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، والوصول بها إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يخفف عن المرضى أعباء الانتقال ويعزز فرص حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تعكس أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والمجتمعية، بما يسهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية المتخصصة، دون تحمل مشقة الانتقال إلى المراكز الطبية البعيدة.

الشرقية محافظ الشرقية القافلة الطبية الكبرى مرضى الأورام

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